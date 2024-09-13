https://ria.ru/20240913/khezbolla-1972422348.html

"Хезболла" нанесла ракетный удар по штабу ПВО армии Израиля

"Хезболла" нанесла ракетный удар по штабу ПВО армии Израиля - РИА Новости, 13.09.2024

"Хезболла" нанесла ракетный удар по штабу ПВО армии Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по основному штабу ПВО северной группировки войск армии Израиля в районе города Сафад (Цфат) близ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:43

2024-09-13T06:43

2024-09-13T06:43

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израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 13 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по основному штабу ПВО северной группировки войск армии Израиля в районе города Сафад (Цфат) близ ливано-израильской границы, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Катюша" основной штаб ПВО, принадлежащий командованию северной группировки и расположенный в казармах Бирия", - написано в заявлении. Ранее в городе Сафад сработала сирена воздушной тревоги после обнаружения пуска с территории Ливана более 20 ракет. Казармы Бирия расположены на северо-востоке города Сафад (Цфат) в 12 километрах от границы с Ливаном. С октября прошлого года бойцы "Хезболлах" подвергают эти казармы обстрелу во второй раз. На территории казарм расположены батальон с системами "Патриот" и батальон, относящийся к "Железному куполу". Согласно отчетам пресс-службы "Хезболлах", в четверг бойцы сопротивления атаковали девять позиций армии Израиля, включая места скопления израильских военных, опорные пункты и высотки с оборудованными системами объективного контроля на границе. Также впервые под ракетный удар ливанского сопротивления попало израильское поселение Рош-ха-Никра. Израильская авиация и артиллерия в свою очередь нанесли удары по 21 населенному пункту на юге Ливана. В результате ударов по городу Набатия погибли три человека, включая ребенка.

https://ria.ru/20240913/bayden-1972413485.html

https://ria.ru/20240913/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году