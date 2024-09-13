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Москва продолжит усилия по освобождению российских заложников в Газе - РИА Новости, 13.09.2024
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16:40 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/izrail-1972556853.html
Москва продолжит усилия по освобождению российских заложников в Газе
Москва продолжит усилия по освобождению российских заложников в Газе - РИА Новости, 13.09.2024
Москва продолжит усилия по освобождению российских заложников в Газе
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве подтвердил, что Россия продолжит настойчивые усилия по освобождению заложников, граждан РФ, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:40
2024-09-13T16:40
в мире
россия
израиль
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михаил богданов
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве подтвердил, что Россия продолжит настойчивые усилия по освобождению заложников, граждан РФ, удерживаемых в секторе Газа, сообщается на сайте МИД России. Отмечается, что 13 сентября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин. "В ходе беседы было продолжено обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на развитие обстановки в секторе Газа. При этом с российской стороны была подтверждена нацеленность на дальнейшую настойчивую работу по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, имеющих российское гражданство", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html
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в мире, россия, израиль, москва, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Москва, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва продолжит усилия по освобождению российских заложников в Газе

МИД РФ: Москва продолжит настойчивые усилия по освобождению заложников в Газе

© Israel Defense ForcesСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Israel Defense Forces
Сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве подтвердил, что Россия продолжит настойчивые усилия по освобождению заложников, граждан РФ, удерживаемых в секторе Газа, сообщается на сайте МИД России.
Отмечается, что 13 сентября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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"В ходе беседы было продолжено обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на развитие обстановки в секторе Газа. При этом с российской стороны была подтверждена нацеленность на дальнейшую настойчивую работу по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, имеющих российское гражданство", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреРоссияИзраильМоскваМихаил БогдановХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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