https://ria.ru/20240913/infrastruktura-1972453807.html

В Сумской и Харьковской областях пострадали объекты инфраструктуры

В Сумской и Харьковской областях пострадали объекты инфраструктуры - РИА Новости, 13.09.2024

В Сумской и Харьковской областях пострадали объекты инфраструктуры

Четыре объекта критической инфраструктуры повреждены в Сумской и Харьковской областях Украины за минувшие сутки, сообщили в пятницу в оперативном командовании... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:57

2024-09-13T10:57

2024-09-13T10:57

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Четыре объекта критической инфраструктуры повреждены в Сумской и Харьковской областях Украины за минувшие сутки, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". "Сумская область… Речки… поврежден объект критической инфраструктуры. Михайловское… поврежден объект критической инфраструктуры... Новая Слобода… поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook*. По информации командования, еще один объект критической инфраструктуры поврежден в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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в мире, харьковская область, украина, сумская область