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В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 13.09.2024
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10:30 13.09.2024 (обновлено: 16:19 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/infrastruktura-1972448812.html
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 13.09.2024
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:30
2024-09-13T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковская область
украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено", - говорится в публикации. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточняют.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
ивано-франковская область
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в мире, ивано-франковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Украина
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта промышленной инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Ивано-Франковской областиТушение пожара в Ивано-Франковской области. 13 сентября 2024
Тушение пожара в Ивано-Франковской области. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : ГСЧС Ивано-Франковской области
Тушение пожара в Ивано-Франковской области. 13 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале.
"В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено", - говорится в публикации.
О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточняют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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