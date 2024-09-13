https://ria.ru/20240913/infrastruktura-1972448812.html
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 13.09.2024
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:30
2024-09-13T10:30
2024-09-13T16:19
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено", - говорится в публикации. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточняют.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, ивано-франковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Украина
В Ивано-Франковской области пострадал объект промышленной инфраструктуры
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта промышленной инфраструктуры