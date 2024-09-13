https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972534533.html
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:09
2024-09-13T15:09
2024-09-13T15:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала она.В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год
Набиуллина: ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции, пока он составляет 6,5-7%