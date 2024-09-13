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ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год - РИА Новости, 13.09.2024
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15:09 13.09.2024 (обновлено: 15:11 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972534533.html
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:09
2024-09-13T15:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала она.В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год

Набиуллина: ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции, пока он составляет 6,5-7%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала она.
В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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