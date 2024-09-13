https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972534533.html

ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год

ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции на 2024 год

ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:09

2024-09-13T15:09

2024-09-13T15:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала она.В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина