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Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов - РИА Новости, 13.09.2024
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13:47 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972505588.html
Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов
Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов - РИА Новости, 13.09.2024
Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов
Годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:47
2024-09-13T13:47
экономика
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует снижения, говорится в релизе Банка России. "Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению", - сказано в сообщении ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов

ЦБ: годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9% против 9,1% в августе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует снижения, говорится в релизе Банка России.
"Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению", - сказано в сообщении ЦБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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