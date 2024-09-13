https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972505588.html

Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов

Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов - РИА Новости, 13.09.2024

Годовая инфляция в России на 9 сентября составила девять процентов

Годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:47

2024-09-13T13:47

2024-09-13T13:47

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует снижения, говорится в релизе Банка России. "Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению", - сказано в сообщении ЦБ.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)