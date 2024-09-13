https://ria.ru/20240913/infljatsija-1972504355.html
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году
Годовая инфляция в РФ "с учетом проводимой денежно-кредитной политики" снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:44
2024-09-13T13:44
2024-09-13T13:45
экономика
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ "с учетом проводимой денежно-кредитной политики" снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении Банка России. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в сегодняшнем заявлении.
https://ria.ru/20240827/inflyatsiya-1968713677.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ: годовая инфляция в России снизится до 4,0-4,5% в 2025 году