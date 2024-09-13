https://ria.ru/20240913/infljatsija-1972504355.html

ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году

ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году

Годовая инфляция в РФ "с учетом проводимой денежно-кредитной политики" снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:44

2024-09-13T13:44

2024-09-13T13:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ "с учетом проводимой денежно-кредитной политики" снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении Банка России. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в сегодняшнем заявлении.

https://ria.ru/20240827/inflyatsiya-1968713677.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)