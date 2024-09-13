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ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году - РИА Новости, 13.09.2024
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13:44 13.09.2024 (обновлено: 13:45 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/infljatsija-1972504355.html
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году
Годовая инфляция в РФ "с учетом проводимой денежно-кредитной политики" снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:44
2024-09-13T13:45
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ "с учетом проводимой денежно-кредитной политики" снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении Банка России. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в сегодняшнем заявлении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сделал прогноз по инфляции в 2025 году

ЦБ: годовая инфляция в России снизится до 4,0-4,5% в 2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ "с учетом проводимой денежно-кредитной политики" снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении Банка России.
"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в сегодняшнем заявлении.
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции
27 августа, 12:46
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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