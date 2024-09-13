https://ria.ru/20240913/gruzovik-1972451662.html

В Белгородской области грузовик подорвался на мине

В Белгородской области грузовик подорвался на мине - РИА Новости, 13.09.2024

В Белгородской области грузовик подорвался на мине

Грузовой автомобиль подорвался на мине в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:45

2024-09-13T10:45

2024-09-13T10:45

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль подорвался на мине в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. Ранен водитель. Пострадавший с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Медиками районной больницы оказана вся необходимая помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины