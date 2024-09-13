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В Белгородской области грузовик подорвался на мине - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/gruzovik-1972451662.html
В Белгородской области грузовик подорвался на мине
В Белгородской области грузовик подорвался на мине - РИА Новости, 13.09.2024
В Белгородской области грузовик подорвался на мине
Грузовой автомобиль подорвался на мине в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:45
2024-09-13T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль подорвался на мине в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. Ранен водитель. Пострадавший с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Медиками районной больницы оказана вся необходимая помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области грузовик подорвался на мине

Гладков: в Белгородской области грузовик подорвался на мине, пострадал водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль подорвался на мине в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине. Ранен водитель. Пострадавший с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Медиками районной больницы оказана вся необходимая помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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