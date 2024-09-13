https://ria.ru/20240913/gosduma-1972501659.html

В Госдуму внесли законопроект о принудительной лицензии на патенты

В Госдуму внесли законопроект о принудительной лицензии на патенты - РИА Новости, 13.09.2024

В Госдуму внесли законопроект о принудительной лицензии на патенты

Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Юрий Федоров внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить нормы о принудительной лицензии на патенты,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:34

2024-09-13T13:34

2024-09-13T13:34

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россия

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госдума рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Юрий Федоров внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить нормы о принудительной лицензии на патенты, патентообладатель которых связан с недружественными странами, документ доступен в думской электронной базе. В нынешней редакции статьи 1362 Гражданского кодекса РФ, в которую предлагается внести изменения, заинтересованное лицо может обратиться за выдачей принудительной лицензии к патентообладателю, если тот не использует или использует недостаточно свой патент на изобретение в течение четырех лет, а на полезную модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, однако, по мнению авторов, в нынешних условиях у отечественных производителей нет возможности ждать три-четыре года. "Законопроектом предлагается предоставить возможность лицензиатам обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с положениями ст. 1362 ГК РФ, при наличии следующих условий: патентообладатель связан с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Другим условием является то, что патентообладатель в одностороннем порядке отказался от исполнения договора о предоставлении права использования объекта патентных прав по основаниям, не связанным с нарушением обязательств, либо предпринимает действия, затрудняющие осуществление права использования такого объекта в установленных договором пределах, и при этом отказ либо действия патентообладателя приводят к недоступности на территории РФ объекта патентных прав, а также товаров, в которых выражен такой объект. Отмечается, что с началом спецоперации многие западные патентообладатели ушли с российского рынка, оставив современное оборудование, однако российские правообладатели не могут использовать его из-за того, что они охраняются зарубежными патентами. Также у российских правообладателей отсутствуют лицензии на применение технологий и законодательная возможность использования объектов патентных прав без согласия западных патентообладателей. "В соответствии с вышеизложенной проблематикой возникает необходимость разрешения использования на территории России объектов патентных прав, принадлежащих зарубежным патентообладателям, которые прямо заявили о нежелании работать на российском рынке, без их согласия, с уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации", - подчеркивается в документе. -0-

https://ria.ru/20240912/vyshka-1972195753.html

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технологии, россия, андрей кутепов, госдума рф