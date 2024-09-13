https://ria.ru/20240913/gosdep-1972623843.html
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций - РИА Новости, 13.09.2024
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций
Государственный департамент США уточнил, что внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:57
2024-09-13T21:57
2024-09-13T22:02
сша
государственный департамент сша
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий киселев
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США уточнил, что внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать заниматься журналистской деятельностью в США."В соответствии с генеральной лицензией 25F указанные цели могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью в сфере медиа, не запрещённой санкциями США", - говорится в заявлении госдепартамента.По заявлению госдепа, несмотря на санкции против российских средств массовой информации, Вашингтон утверждает, что США якобы поддерживают свободный поток информации и свободу выражения.В пятницу минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте ведомства. Минфин также выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября.
https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, государственный департамент сша, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий киселев, вашингтон (штат)
США, Государственный департамент США, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России), Дмитрий Киселев, Вашингтон (штат)
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций
Госдеп: российские СМИ, против которых ввели санкции, смогут продолжить работать