https://ria.ru/20240913/gosdep-1972623843.html

Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций

Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций - РИА Новости, 13.09.2024

Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций

Государственный департамент США уточнил, что внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:57

2024-09-13T21:57

2024-09-13T22:02

сша

государственный департамент сша

в мире

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий киселев

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США уточнил, что внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать заниматься журналистской деятельностью в США."В соответствии с генеральной лицензией 25F указанные цели могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью в сфере медиа, не запрещённой санкциями США", - говорится в заявлении госдепартамента.По заявлению госдепа, несмотря на санкции против российских средств массовой информации, Вашингтон утверждает, что США якобы поддерживают свободный поток информации и свободу выражения.В пятницу минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте ведомства. Минфин также выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября.

https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html

https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, государственный департамент сша, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий киселев, вашингтон (штат)