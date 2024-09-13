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Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций - РИА Новости, 13.09.2024
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21:57 13.09.2024 (обновлено: 22:02 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/gosdep-1972623843.html
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций - РИА Новости, 13.09.2024
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций
Государственный департамент США уточнил, что внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:57
2024-09-13T22:02
сша
государственный департамент сша
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий киселев
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США уточнил, что внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать заниматься журналистской деятельностью в США."В соответствии с генеральной лицензией 25F указанные цели могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью в сфере медиа, не запрещённой санкциями США", - говорится в заявлении госдепартамента.По заявлению госдепа, несмотря на санкции против российских средств массовой информации, Вашингтон утверждает, что США якобы поддерживают свободный поток информации и свободу выражения.В пятницу минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте ведомства. Минфин также выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября.
https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html
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сша
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сша, государственный департамент сша, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий киселев, вашингтон (штат)
США, Государственный департамент США, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России), Дмитрий Киселев, Вашингтон (штат)
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций

Госдеп: российские СМИ, против которых ввели санкции, смогут продолжить работать

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США уточнил, что внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать заниматься журналистской деятельностью в США.
"В соответствии с генеральной лицензией 25F указанные цели могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью в сфере медиа, не запрещённой санкциями США", - говорится в заявлении госдепартамента.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT
Вчера, 21:54
По заявлению госдепа, несмотря на санкции против российских средств массовой информации, Вашингтон утверждает, что США якобы поддерживают свободный поток информации и свободу выражения.
В пятницу минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте ведомства. Минфин также выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября.
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
 
СШАГосударственный департамент СШАВ миреМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий КиселевВашингтон (штат)
 
 
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