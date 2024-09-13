https://ria.ru/20240913/gaza-1972428154.html

В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте

В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 13.09.2024

В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте

Политика США в палестино-израильском конфликте привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:59

2024-09-13T07:59

2024-09-13T07:59

в мире

сша

россия

александр фомин

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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Политика США в палестино-израильском конфликте привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Еще одним очагом напряженности, которая имеет глобальное измерение, является палестино-израильский конфликт. Используя политику двойных стандартов, Вашингтон длительное время пытался монополизировать посреднические функции в этом конфликте, блокировать работу "ближневосточного квартета", такая политика США привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия", - заявил Фомин. Он добавил, что "кризис в секторе Газа уже обострил ирано-израильское противоборство, израильская атака на здание консульства Ирана в Дамаске при полном попустительстве США стало очередным примером попрания норм международного права".

https://ria.ru/20240913/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, россия, александр фомин