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В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 13.09.2024
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07:59 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/gaza-1972428154.html
В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте
В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 13.09.2024
В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте
Политика США в палестино-израильском конфликте привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:59
2024-09-13T07:59
в мире
сша
россия
александр фомин
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Политика США в палестино-израильском конфликте привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Еще одним очагом напряженности, которая имеет глобальное измерение, является палестино-израильский конфликт. Используя политику двойных стандартов, Вашингтон длительное время пытался монополизировать посреднические функции в этом конфликте, блокировать работу "ближневосточного квартета", такая политика США привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия", - заявил Фомин. Он добавил, что "кризис в секторе Газа уже обострил ирано-израильское противоборство, израильская атака на здание консульства Ирана в Дамаске при полном попустительстве США стало очередным примером попрания норм международного права".
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в мире, сша, россия, александр фомин
В мире, США, Россия, Александр Фомин
В Минобороны оценили политику США в палестино-израильском конфликте

Минобороны: политика США в Газе привела к проявлению замкнутого круга насилия

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Политика США в палестино-израильском конфликте привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.
"Еще одним очагом напряженности, которая имеет глобальное измерение, является палестино-израильский конфликт. Используя политику двойных стандартов, Вашингтон длительное время пытался монополизировать посреднические функции в этом конфликте, блокировать работу "ближневосточного квартета", такая политика США привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия", - заявил Фомин.
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Он добавил, что "кризис в секторе Газа уже обострил ирано-израильское противоборство, израильская атака на здание консульства Ирана в Дамаске при полном попустительстве США стало очередным примером попрания норм международного права".
 
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