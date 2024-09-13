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Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости - РИА Новости, 13.09.2024
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12:38 13.09.2024 (обновлено: 12:39 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/forum-1972483951.html
Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости
Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости - РИА Новости, 13.09.2024
Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости
В этом году число участников Камского форума профессионалов рынка недвижимости в Перми достигло 2,2 тысячи человек, что более чем в два раза превышает... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:38
2024-09-13T12:39
пермский край
пермь
жилье
недвижимость
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В этом году число участников Камского форума профессионалов рынка недвижимости в Перми достигло 2,2 тысячи человек, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В секциях участвовали спикеры из столицы, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Ижевска, Нижнего Новгорода, Уфы и пр. Число спикеров на всех площадках форума увеличилось и составило свыше 100 человек.По данным пресс-службы, некоторые из площадок стали традиционными для "Камского форума". В 2024 году секции, посвященные комплексному развитию территории (КРТ) стали самыми востребованными и актуальными для аудитории. В общей сложности обе секции посетили свыше тысячи человек. Так, на секции "Взаимодействие органов власти и девелоперов при реализации проектов КРТ" был представлен опыт Пермского края, Челябинской области, Новосибирской области с точки зрения бизнеса и власти. С приветственным словом и докладом по реализации комплексного развития территорий в субъектах Российской Федерации на секции выступила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. Она отметила, что Пермский край с самого начала применения инструмента был идеологом, в том числе законодательным. Куратор сессии Лариса Ведерникова поблагодарила всех спикеров, участников и подчеркнула, что опыт реализации комплексного развития территорий уникален в каждом регионе. "Такое общение дает возможность поделиться опытом и взять самые полезные практики других регионов", – сказала глава краевого Минимущества Лариса Ведерникова. На форуме также обсудили, как механизм КТР жилой застройки поможет скорейшему расселению аварийного жилья. Эксперты краевого министерства строительства и участники строительного рынка рассмотрели, как благодаря привлечению средств инвесторов, реализовать новые проекты и при этом переселять людей в более комфортные условия проживания. В частности, застройщики Перми, Екатеринбурга, Тюмени поделились своим опытом – сложностями, решенными вопросами при реализации проектов в разных территориях. В рамках форума было проведено 14 секций по темам КРТ, промышленной кооперации кадастровой оценки, ИЖС, маркетингу, управлению недвижимостью и другое. Основная программа мероприятия завершилась церемонией награждения победителей конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости и строительства "Грани успеха". Кроме того, впервые в рамках форума прошла выставка производителей строительных материалов Прикамья. В ней приняли участие 24 компании. В пресс-службе добавили, что форум прошел при поддержке правительства Пермского края, администрации города Перми.
https://ria.ru/20240906/premiya-1971121609.html
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пермский край, пермь, жилье, недвижимость
Пермский край, Пермь, Жилье, Недвижимость

Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяXVIII Камский форум профессионалов рынка недвижимости
XVIII Камский форум профессионалов рынка недвижимости - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В этом году число участников Камского форума профессионалов рынка недвижимости в Перми достигло 2,2 тысячи человек, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В секциях участвовали спикеры из столицы, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Ижевска, Нижнего Новгорода, Уфы и пр. Число спикеров на всех площадках форума увеличилось и составило свыше 100 человек.
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По данным пресс-службы, некоторые из площадок стали традиционными для "Камского форума". В 2024 году секции, посвященные комплексному развитию территории (КРТ) стали самыми востребованными и актуальными для аудитории. В общей сложности обе секции посетили свыше тысячи человек.
Так, на секции "Взаимодействие органов власти и девелоперов при реализации проектов КРТ" был представлен опыт Пермского края, Челябинской области, Новосибирской области с точки зрения бизнеса и власти. С приветственным словом и докладом по реализации комплексного развития территорий в субъектах Российской Федерации на секции выступила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. Она отметила, что Пермский край с самого начала применения инструмента был идеологом, в том числе законодательным.
Куратор сессии Лариса Ведерникова поблагодарила всех спикеров, участников и подчеркнула, что опыт реализации комплексного развития территорий уникален в каждом регионе.
"Такое общение дает возможность поделиться опытом и взять самые полезные практики других регионов", – сказала глава краевого Минимущества Лариса Ведерникова.
На форуме также обсудили, как механизм КТР жилой застройки поможет скорейшему расселению аварийного жилья. Эксперты краевого министерства строительства и участники строительного рынка рассмотрели, как благодаря привлечению средств инвесторов, реализовать новые проекты и при этом переселять людей в более комфортные условия проживания. В частности, застройщики Перми, Екатеринбурга, Тюмени поделились своим опытом – сложностями, решенными вопросами при реализации проектов в разных территориях.
В рамках форума было проведено 14 секций по темам КРТ, промышленной кооперации кадастровой оценки, ИЖС, маркетингу, управлению недвижимостью и другое. Основная программа мероприятия завершилась церемонией награждения победителей конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости и строительства "Грани успеха".
Кроме того, впервые в рамках форума прошла выставка производителей строительных материалов Прикамья. В ней приняли участие 24 компании.
В пресс-службе добавили, что форум прошел при поддержке правительства Пермского края, администрации города Перми.
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Пермский крайПермьЖильеНедвижимость
 
 
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