https://ria.ru/20240913/forum-1972483951.html

Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости

Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости - РИА Новости, 13.09.2024

Свыше двух тысяч человек поучаствовали в Камском форуме рынка недвижимости

В этом году число участников Камского форума профессионалов рынка недвижимости в Перми достигло 2,2 тысячи человек, что более чем в два раза превышает... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:38

2024-09-13T12:38

2024-09-13T12:39

пермский край

пермь

жилье

недвижимость

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В этом году число участников Камского форума профессионалов рынка недвижимости в Перми достигло 2,2 тысячи человек, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В секциях участвовали спикеры из столицы, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Ижевска, Нижнего Новгорода, Уфы и пр. Число спикеров на всех площадках форума увеличилось и составило свыше 100 человек.По данным пресс-службы, некоторые из площадок стали традиционными для "Камского форума". В 2024 году секции, посвященные комплексному развитию территории (КРТ) стали самыми востребованными и актуальными для аудитории. В общей сложности обе секции посетили свыше тысячи человек. Так, на секции "Взаимодействие органов власти и девелоперов при реализации проектов КРТ" был представлен опыт Пермского края, Челябинской области, Новосибирской области с точки зрения бизнеса и власти. С приветственным словом и докладом по реализации комплексного развития территорий в субъектах Российской Федерации на секции выступила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. Она отметила, что Пермский край с самого начала применения инструмента был идеологом, в том числе законодательным. Куратор сессии Лариса Ведерникова поблагодарила всех спикеров, участников и подчеркнула, что опыт реализации комплексного развития территорий уникален в каждом регионе. "Такое общение дает возможность поделиться опытом и взять самые полезные практики других регионов", – сказала глава краевого Минимущества Лариса Ведерникова. На форуме также обсудили, как механизм КТР жилой застройки поможет скорейшему расселению аварийного жилья. Эксперты краевого министерства строительства и участники строительного рынка рассмотрели, как благодаря привлечению средств инвесторов, реализовать новые проекты и при этом переселять людей в более комфортные условия проживания. В частности, застройщики Перми, Екатеринбурга, Тюмени поделились своим опытом – сложностями, решенными вопросами при реализации проектов в разных территориях. В рамках форума было проведено 14 секций по темам КРТ, промышленной кооперации кадастровой оценки, ИЖС, маркетингу, управлению недвижимостью и другое. Основная программа мероприятия завершилась церемонией награждения победителей конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости и строительства "Грани успеха". Кроме того, впервые в рамках форума прошла выставка производителей строительных материалов Прикамья. В ней приняли участие 24 компании. В пресс-службе добавили, что форум прошел при поддержке правительства Пермского края, администрации города Перми.

https://ria.ru/20240906/premiya-1971121609.html

https://realty.ria.ru/20240828/khusnullin-1968991849.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, жилье, недвижимость