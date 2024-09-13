https://ria.ru/20240913/firma-1972425638.html

Раскрыта сумма госконтрактов, которые выполнила фирма из дела о взятке

Раскрыта сумма госконтрактов, которые выполнила фирма из дела о взятке - РИА Новости, 13.09.2024

Раскрыта сумма госконтрактов, которые выполнила фирма из дела о взятке

Компания Олега Суворова, арестованного за дачу взятки руководителю военного мемориала "Пантеон защитников отечества" Вячеславу Филиппову, занималась... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:26

2024-09-13T07:26

2024-09-13T07:26

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Компания Олега Суворова, арестованного за дачу взятки руководителю военного мемориала "Пантеон защитников отечества" Вячеславу Филиппову, занималась организацией похорон и выполнила с 2016 года госконтракты почти на 26 миллионов рублей, следует из документов компании, с которыми ознакомилось РИА Новости, и системы "БИР-аналитика". В четверг Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки в особо крупном размере. Также за дачу взятки арестован Олег Суворов, который является бенефициарным владельцев ООО "ПСС". Эта компания занимается организацией похорон и представлением связанных с ними услуг. Из данных следует, что с 2016 года ООО "ПСС" выполнила госконтракты на 25 миллионов 880 тысяч 348 рублей.

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происшествия, москва, россия