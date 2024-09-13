https://ria.ru/20240913/festival-1972543311.html

Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке

Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке - РИА Новости, 13.09.2024

Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке

Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" состоится в областном центре в предстоящие выходные - 14-15 сентября - на липецком Городище, ожидается, что он... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:45

2024-09-13T15:45

2024-09-13T15:45

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" состоится в областном центре в предстоящие выходные - 14-15 сентября - на липецком Городище, ожидается, что он соберет более тысячи гостей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что в разных форматах фестиваль пропагандирует исконно русские традиции. Начавшись с небольшого мероприятия несколько лет назад, "Мусаткин двор" вырос до масштабного фестиваля, интерес к которому проявляют тысячи липчан. Гостей привлекают мастер-классы ремесленников, показательные выступления этноспортсменов, в том числе кулачные бои и бои "стенка на стенку", обжорные ряды по-липецки, лекции, выставки, ярмарка, выступления фольклорных коллективов. Организаторы – реконструкторы расскажут и покажут, как сажать и собирать лен, работать за ткацким станком, создавать вышивки, набойки по ткани и кружева, вести быт старинными инструментами – стирать, гладить и носить воду. Гости смогут сами попробовать себя в плотницком и столярном деле, узнают рецепты русской традиционной кухни. Артамонов добавил, что фестиваль проходит ежегодно при поддержке правительства Липецкой области. "Фестиваль проводится уже много лет. С каждым годом подготовка становится все более профессиональной и тщательной. Липецкое Городище на два дня превращается в большую площадку живой истории, где очень интересно и познавательно. Особенно полезно для молодежи – прикоснуться к традициям и понять многогранность и глубину русской культуры", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240902/lipetsk-1970039078.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк