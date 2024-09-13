Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:45 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/festival-1972543311.html
Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке
Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке - РИА Новости, 13.09.2024
Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке
Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" состоится в областном центре в предстоящие выходные - 14-15 сентября - на липецком Городище, ожидается, что он... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:45
2024-09-13T15:45
липецкая область
игорь артамонов
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg
ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" состоится в областном центре в предстоящие выходные - 14-15 сентября - на липецком Городище, ожидается, что он соберет более тысячи гостей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что в разных форматах фестиваль пропагандирует исконно русские традиции. Начавшись с небольшого мероприятия несколько лет назад, "Мусаткин двор" вырос до масштабного фестиваля, интерес к которому проявляют тысячи липчан. Гостей привлекают мастер-классы ремесленников, показательные выступления этноспортсменов, в том числе кулачные бои и бои "стенка на стенку", обжорные ряды по-липецки, лекции, выставки, ярмарка, выступления фольклорных коллективов. Организаторы – реконструкторы расскажут и покажут, как сажать и собирать лен, работать за ткацким станком, создавать вышивки, набойки по ткани и кружева, вести быт старинными инструментами – стирать, гладить и носить воду. Гости смогут сами попробовать себя в плотницком и столярном деле, узнают рецепты русской традиционной кухни. Артамонов добавил, что фестиваль проходит ежегодно при поддержке правительства Липецкой области. "Фестиваль проводится уже много лет. С каждым годом подготовка становится все более профессиональной и тщательной. Липецкое Городище на два дня превращается в большую площадку живой истории, где очень интересно и познавательно. Особенно полезно для молодежи – прикоснуться к традициям и понять многогранность и глубину русской культуры", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240902/lipetsk-1970039078.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e85be1d3686150c044f8c941f8b7aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" пройдет в Липецке

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Фестиваль русских традиций "Мусаткин двор" состоится в областном центре в предстоящие выходные - 14-15 сентября - на липецком Городище, ожидается, что он соберет более тысячи гостей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что в разных форматах фестиваль пропагандирует исконно русские традиции. Начавшись с небольшого мероприятия несколько лет назад, "Мусаткин двор" вырос до масштабного фестиваля, интерес к которому проявляют тысячи липчан. Гостей привлекают мастер-классы ремесленников, показательные выступления этноспортсменов, в том числе кулачные бои и бои "стенка на стенку", обжорные ряды по-липецки, лекции, выставки, ярмарка, выступления фольклорных коллективов.
Организаторы – реконструкторы расскажут и покажут, как сажать и собирать лен, работать за ткацким станком, создавать вышивки, набойки по ткани и кружева, вести быт старинными инструментами – стирать, гладить и носить воду. Гости смогут сами попробовать себя в плотницком и столярном деле, узнают рецепты русской традиционной кухни.
Артамонов добавил, что фестиваль проходит ежегодно при поддержке правительства Липецкой области.
"Фестиваль проводится уже много лет. С каждым годом подготовка становится все более профессиональной и тщательной. Липецкое Городище на два дня превращается в большую площадку живой истории, где очень интересно и познавательно. Особенно полезно для молодежи – прикоснуться к традициям и понять многогранность и глубину русской культуры", – подчеркнул губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Образовательный энергетический кластер открыли в Липецке
2 сентября, 16:50
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала