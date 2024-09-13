Рейтинг@Mail.ru
"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/evakuatsiya-1972450369.html
"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации
"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации - РИА Новости, 13.09.2024
"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации
Пятиклассник из курского Глушково рассказал РИА Новости о том, как его и маму эвакуировали в безопасное место, а также о первой ракете ВСУ, которая прилетела в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:38
2024-09-13T10:38
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972448361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6c0747f156b80b597c41a1c49197964.jpg
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Пятиклассник из курского Глушково рассказал РИА Новости о том, как его и маму эвакуировали в безопасное место, а также о первой ракете ВСУ, которая прилетела в родной поселок. Пятиклассник Владислав больше месяца живёт с мамой в пункте временного размещения (ПВР) под Курском. Мальчик в хронологическом порядке рассказывает о событиях последних лет: сначала было тихо, а боевые действия дошли до его поселка летом 2023 года, именно тогда, по его словам, в Глушково первый раз упала украинская ракета и разбомбила один из магазинов. В тот момент, рассказывает Владислав, он был на соседней улице. "Я слышал звук взрыва, был у друга во дворе. Да, испугался. У меня ещё и велосипед сломался, думал, как же мне до дома быстро добраться. Потом сирена завыла, и я бегом к маме, с ней мы уже в погреб спустились", - вспоминает Владислав. О событиях августа этого года школьник тоже подробно рассказывает. "Вдруг пропала связь, а потом мама с бабушкой узнали, что Суджу захватили и им сказали, что надо выезжать. За нами приехал мамин брат, когда выезжали, на трассе уже блокпосты стояли. Переночевали у бабушки, а потом вернулись. Но дома было неспокойно, и тогда нас эвакуировали и привезли в ПВР", - рассказал мальчик. В ПВР Владислав нашел новых друзей, вместе делают уроки, гуляют, но, как признался ребенок, самое большое его желание, чтобы как можно быстрее наступил мир, и он вернулся домой. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
https://ria.ru/20240907/koshmary-1971214436.html
https://ria.ru/20240819/kurskaya_oblast-1966964427.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Школьник из курского поселка Глушково об эвакуации
"Я слышал звук взрыва, был у друга во дворе. Да, испугался. У меня еще и велосипед сломался, думал, как же мне до дома быстро добраться" Пятиклассник из курского Глушково рассказал РИА Новости, как его и маму эвакуировали в безопасное место, а также о первой ракете ВСУ, которая прилетела в родной поселок.
2024-09-13T10:38
true
PT2M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972448361_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aaf930a65195fc0d8539f9c1eea08bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации

Курский школьник рассказал, как его и маму эвакуировали в безопасное место

Читать ria.ru в
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Пятиклассник из курского Глушково рассказал РИА Новости о том, как его и маму эвакуировали в безопасное место, а также о первой ракете ВСУ, которая прилетела в родной поселок.
Пятиклассник Владислав больше месяца живёт с мамой в пункте временного размещения (ПВР) под Курском. Мальчик в хронологическом порядке рассказывает о событиях последних лет: сначала было тихо, а боевые действия дошли до его поселка летом 2023 года, именно тогда, по его словам, в Глушково первый раз упала украинская ракета и разбомбила один из магазинов. В тот момент, рассказывает Владислав, он был на соседней улице.
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области
9 сентября, 06:05
"Я слышал звук взрыва, был у друга во дворе. Да, испугался. У меня ещё и велосипед сломался, думал, как же мне до дома быстро добраться. Потом сирена завыла, и я бегом к маме, с ней мы уже в погреб спустились", - вспоминает Владислав.
О событиях августа этого года школьник тоже подробно рассказывает.
"Вдруг пропала связь, а потом мама с бабушкой узнали, что Суджу захватили и им сказали, что надо выезжать. За нами приехал мамин брат, когда выезжали, на трассе уже блокпосты стояли. Переночевали у бабушки, а потом вернулись. Но дома было неспокойно, и тогда нас эвакуировали и привезли в ПВР", - рассказал мальчик.
В ПВР Владислав нашел новых друзей, вместе делают уроки, гуляют, но, как признался ребенок, самое большое его желание, чтобы как можно быстрее наступил мир, и он вернулся домой.
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Эвакуированная из Дебальцево курская школьница рассказала о кошмарах c ВСУ
7 сентября, 06:21
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе
19 августа, 04:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала