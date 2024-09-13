https://ria.ru/20240913/evakuatsiya-1972450369.html

"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации

"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации - РИА Новости, 13.09.2024

"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации

Пятиклассник из курского Глушково рассказал РИА Новости о том, как его и маму эвакуировали в безопасное место, а также о первой ракете ВСУ, которая прилетела в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:38

2024-09-13T10:38

2024-09-13T10:38

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Пятиклассник из курского Глушково рассказал РИА Новости о том, как его и маму эвакуировали в безопасное место, а также о первой ракете ВСУ, которая прилетела в родной поселок. Пятиклассник Владислав больше месяца живёт с мамой в пункте временного размещения (ПВР) под Курском. Мальчик в хронологическом порядке рассказывает о событиях последних лет: сначала было тихо, а боевые действия дошли до его поселка летом 2023 года, именно тогда, по его словам, в Глушково первый раз упала украинская ракета и разбомбила один из магазинов. В тот момент, рассказывает Владислав, он был на соседней улице. "Я слышал звук взрыва, был у друга во дворе. Да, испугался. У меня ещё и велосипед сломался, думал, как же мне до дома быстро добраться. Потом сирена завыла, и я бегом к маме, с ней мы уже в погреб спустились", - вспоминает Владислав. О событиях августа этого года школьник тоже подробно рассказывает. "Вдруг пропала связь, а потом мама с бабушкой узнали, что Суджу захватили и им сказали, что надо выезжать. За нами приехал мамин брат, когда выезжали, на трассе уже блокпосты стояли. Переночевали у бабушки, а потом вернулись. Но дома было неспокойно, и тогда нас эвакуировали и привезли в ПВР", - рассказал мальчик. В ПВР Владислав нашел новых друзей, вместе делают уроки, гуляют, но, как признался ребенок, самое большое его желание, чтобы как можно быстрее наступил мир, и он вернулся домой. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html

https://ria.ru/20240907/koshmary-1971214436.html

https://ria.ru/20240819/kurskaya_oblast-1966964427.html

россия

курская область

брянская область

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Школьник из курского поселка Глушково об эвакуации "Я слышал звук взрыва, был у друга во дворе. Да, испугался. У меня еще и велосипед сломался, думал, как же мне до дома быстро добраться" Пятиклассник из курского Глушково рассказал РИА Новости, как его и маму эвакуировали в безопасное место, а также о первой ракете ВСУ, которая прилетела в родной поселок. 2024-09-13T10:38 true PT2M38S

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины