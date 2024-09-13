https://ria.ru/20240913/europa-1972620381.html
СМИ: Фон дер Ляйен настаивает, чтобы новый состав ЕК начал работу с ноября
СМИ: Фон дер Ляйен настаивает, чтобы новый состав ЕК начал работу с ноября - РИА Новости, 13.09.2024
СМИ: Фон дер Ляйен настаивает, чтобы новый состав ЕК начал работу с ноября
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, чтобы новый состав ЕК начал работу 1 ноября на фоне возможных задержек, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:28
2024-09-13T21:28
2024-09-13T21:28
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
politico
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, чтобы новый состав ЕК начал работу 1 ноября на фоне возможных задержек, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Ранее Politico сообщало, что новый состав Еврокомиссии, возможно, начнет работу не раньше декабря из-за долгого процесса его формирования и постоянных перемещений кандидатов, хотя мандат нынешнего состава завершается уже в октябре. "Урсула фон дер Ляйен в пятницу настаивала, что датой начала работы нового состава Европейской комиссии должно быть 1 ноября", - говорится в сообщении издания. Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Каждая страна Евросоюза должна предложить своего кандидата на пост еврокомиссара.
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, politico
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Politico
СМИ: Фон дер Ляйен настаивает, чтобы новый состав ЕК начал работу с ноября
Politico: Фон дер Ляйен настаивает, чтобы новый состав ЕК начал работу с ноября
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, чтобы новый состав ЕК начал работу 1 ноября на фоне возможных задержек, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее Politico сообщало, что новый состав Еврокомиссии, возможно, начнет работу не раньше декабря из-за долгого процесса его формирования и постоянных перемещений кандидатов, хотя мандат нынешнего состава завершается уже в октябре.
"Урсула фон дер Ляйен в пятницу настаивала, что датой начала работы нового состава Европейской комиссии должно быть 1 ноября", - говорится в сообщении издания.
Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Каждая страна Евросоюза должна предложить своего кандидата на пост еврокомиссара.