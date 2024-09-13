https://ria.ru/20240913/energosnabzhenie-1972433452.html

Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года

Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года - РИА Новости, 13.09.2024

Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года

Специалисты с начала 2024 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов в Москве, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:27

2024-09-13T09:27

2024-09-13T13:31

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты с начала 2024 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. Подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов, в том числе свыше 450 - транспортной инфраструктуры, девять учреждений образования, семь - спорта, 10 - культуры и 81 - здравоохранения, 21 жилой комплекс", - уточнил он. Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 215 мегаватт. "Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972225203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх