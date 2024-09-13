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Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года - РИА Новости, 13.09.2024
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09:27 13.09.2024 (обновлено: 13:31 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/energosnabzhenie-1972433452.html
Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года
Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года - РИА Новости, 13.09.2024
Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года
Специалисты с начала 2024 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов в Москве, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:27
2024-09-13T13:31
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты с начала 2024 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. Подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов, в том числе свыше 450 - транспортной инфраструктуры, девять учреждений образования, семь - спорта, 10 - культуры и 81 - здравоохранения, 21 жилой комплекс", - уточнил он. Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 215 мегаватт. "Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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москва, петр бирюков, жкх
Москва, Петр Бирюков, ЖКХ

Более 600 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты с начала 2024 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. Подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 600 значимых объектов, в том числе свыше 450 - транспортной инфраструктуры, девять учреждений образования, семь - спорта, 10 - культуры и 81 - здравоохранения, 21 жилой комплекс", - уточнил он.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 215 мегаватт.
"Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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