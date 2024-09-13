https://ria.ru/20240913/ekonomika-1972551843.html

Набиуллина высказалась о рисках переохлаждения российской экономики

Набиуллина высказалась о рисках переохлаждения российской экономики - РИА Новости, 13.09.2024

Набиуллина высказалась о рисках переохлаждения российской экономики

ЦБ пока не видит рисков переохлаждения экономики России, пока нельзя допускать увеличение ее перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:18

2024-09-13T16:18

2024-09-13T16:18

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ пока не видит рисков переохлаждения экономики России, пока нельзя допускать увеличение ее перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается рисков переохлаждения. Пока у нас состояние перегрева. Конечно, нужно определенное охлаждение. Охлаждение - это более сбалансированные темпы роста. Для того чтобы избежать так называемого переохлаждения - или риска рецессии, нужно своевременно принимать меры по снижению перегрева, который есть, но ни в коем случае не допускать его увеличение", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)