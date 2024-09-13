https://ria.ru/20240913/donbass-1973208277.html

Московские коммунальщики обустроили несколько пространств в Донбассе

Московские коммунальщики обустроили несколько пространств в Донбассе - РИА Новости, 17.09.2024

Московские коммунальщики обустроили несколько пространств в Донбассе

Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-13T13:25

2024-09-13T13:25

2024-09-17T16:16

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луганск

донбасс

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Москва продолжает помогать в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты не только приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, но и обустраивают общегородские пространства, а также создают новые точки притяжения для горожан", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году столичные коммунальщики выполнили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска. Специалисты проложили новые инженерные коммуникации, модернизировали систему освещения, обновили более 15 тысяч квадратных метров брусчатки, высадили деревья и кустарники. В Донецке, как сообщается, в этом году масштабные работы прошли на двух территориях. Одна из них до благоустройства находилась в полузаброшенном состоянии. Столичные коммунальщики обустроили парк, сделав местным жителям подарок ко Дню города.

https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html

луганск

донбасс

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганск, донбасс