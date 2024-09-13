https://ria.ru/20240913/donbass-1973208277.html
Московские коммунальщики обустроили несколько пространств в Донбассе
Московские коммунальщики обустроили несколько пространств в Донбассе - РИА Новости, 17.09.2024
Московские коммунальщики обустроили несколько пространств в Донбассе
Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-13T13:25
2024-09-13T13:25
2024-09-17T16:16
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Москва продолжает помогать в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты не только приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, но и обустраивают общегородские пространства, а также создают новые точки притяжения для горожан", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году столичные коммунальщики выполнили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска. Специалисты проложили новые инженерные коммуникации, модернизировали систему освещения, обновили более 15 тысяч квадратных метров брусчатки, высадили деревья и кустарники. В Донецке, как сообщается, в этом году масштабные работы прошли на двух территориях. Одна из них до благоустройства находилась в полузаброшенном состоянии. Столичные коммунальщики обустроили парк, сделав местным жителям подарок ко Дню города.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, донбасс
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Луганск, Донбасс
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Москва продолжает помогать в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты не только приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, но и обустраивают общегородские пространства, а также создают новые точки притяжения для горожан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году столичные коммунальщики выполнили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска. Специалисты проложили новые инженерные коммуникации, модернизировали систему освещения, обновили более 15 тысяч квадратных метров брусчатки, высадили деревья и кустарники.
В Донецке
, как сообщается, в этом году масштабные работы прошли на двух территориях. Одна из них до благоустройства находилась в полузаброшенном состоянии. Столичные коммунальщики обустроили парк, сделав местным жителям подарок ко Дню города.