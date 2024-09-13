https://ria.ru/20240913/diplomaty-1972439626.html

Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии

Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии - РИА Новости, 13.09.2024

Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии

Телеканал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ, а также показал их фотографии. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:47

2024-09-13T09:47

2024-09-13T10:15

россия

великобритания

лондон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

британская разведывательная служба mi6

политика

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Телеканал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ, а также показал их фотографии. Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в России после того, как в их действиях были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России. "Джессика Дейвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет", - перечислил ведущий телеканала.Как добавил оперативный сотрудник ФСБ, которого показал телеканал "Россия-24", новая структура британского Foreign office стала координационным центром по дестабилизации мировой обстановки посредством затягивания в глобальный конфликт всех ведущих мировых игроков. "Что касается кадрового состава директората, то там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки SIS (Special Intelligence Service, она же MI6 - ред.), работающей с позиции посольства Великобритании в Москве. "Дипломаты", которых мы сейчас лишили аккредитации, возможно, тоже получат должности в директорате", - сказал оперативный сотрудник ФСБ.

https://ria.ru/20240913/britaniya-1972431184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, британская разведывательная служба mi6, политика