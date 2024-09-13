Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии
Канал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации британских дипломатов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Телеканал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ, а также показал их фотографии.
Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в России после того, как в их действиях были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.
© ФСБ РоссииБританские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
© ФСБ России
Британские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
"Джессика Дейвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет", - перечислил ведущий телеканала.
Как добавил оперативный сотрудник ФСБ, которого показал телеканал "Россия-24", новая структура британского Foreign office стала координационным центром по дестабилизации мировой обстановки посредством затягивания в глобальный конфликт всех ведущих мировых игроков.
"Что касается кадрового состава директората, то там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки SIS (Special Intelligence Service, она же MI6 - ред.), работающей с позиции посольства Великобритании в Москве. "Дипломаты", которых мы сейчас лишили аккредитации, возможно, тоже получат должности в директорате", - сказал оперативный сотрудник ФСБ.