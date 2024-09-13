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Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии - РИА Новости, 13.09.2024
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09:47 13.09.2024 (обновлено: 10:15 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/diplomaty-1972439626.html
Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии
Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии - РИА Новости, 13.09.2024
Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии
Телеканал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ, а также показал их фотографии. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:47
2024-09-13T10:15
россия
великобритания
лондон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
британская разведывательная служба mi6
политика
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Телеканал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ, а также показал их фотографии. Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в России после того, как в их действиях были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России. "Джессика Дейвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет", - перечислил ведущий телеканала.Как добавил оперативный сотрудник ФСБ, которого показал телеканал "Россия-24", новая структура британского Foreign office стала координационным центром по дестабилизации мировой обстановки посредством затягивания в глобальный конфликт всех ведущих мировых игроков. "Что касается кадрового состава директората, то там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки SIS (Special Intelligence Service, она же MI6 - ред.), работающей с позиции посольства Великобритании в Москве. "Дипломаты", которых мы сейчас лишили аккредитации, возможно, тоже получат должности в директорате", - сказал оперативный сотрудник ФСБ.
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россия, великобритания, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, британская разведывательная служба mi6, политика
Россия, Великобритания, Лондон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Британская разведывательная служба MI6, Политика
Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии

Канал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации британских дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Телеканал "Россия-24" назвал имена шести лишённых аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ, а также показал их фотографии.
Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в России после того, как в их действиях были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.
© ФСБ РоссииБританские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
Британские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© ФСБ России
Британские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
"Джессика Дейвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет", - перечислил ведущий телеканала.
Как добавил оперативный сотрудник ФСБ, которого показал телеканал "Россия-24", новая структура британского Foreign office стала координационным центром по дестабилизации мировой обстановки посредством затягивания в глобальный конфликт всех ведущих мировых игроков.
"Что касается кадрового состава директората, то там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки SIS (Special Intelligence Service, она же MI6 - ред.), работающей с позиции посольства Великобритании в Москве. "Дипломаты", которых мы сейчас лишили аккредитации, возможно, тоже получат должности в директорате", - сказал оперативный сотрудник ФСБ.
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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РоссияВеликобританияЛондонФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГБританская разведывательная служба MI6Политика
 
 
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