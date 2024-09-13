https://ria.ru/20240913/diplomatiya-1972612431.html
Полянский назвал возможный разрыв дипотношений с Британией крайней мерой
Полянский назвал возможный разрыв дипотношений с Британией крайней мерой - РИА Новости, 13.09.2024
Полянский назвал возможный разрыв дипотношений с Британией крайней мерой
Разрыв дипломатических отношений России и Великобритании - это "совсем крайняя мера", нужно взвесить все за и против, заявил первый зампостпреда РФ в ООН... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:21
2024-09-13T20:21
2024-09-13T21:24
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений России и Великобритании - это "совсем крайняя мера", нужно взвесить все за и против, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский."Но полный разрыв дипломатических отношений - это, конечно, совсем крайняя мера, и тут нужно взвесить все за и против", - сказал Полянский в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".По его словам, после выхода Великобритании из ЕС британская внешняя политика существенно изменилась и стала гораздо более русофобской. Полянский отметил, что политика Великобритании по отношению к России уже много лет является "наиболее вредоносной" даже по сравнению с политикой США."Во многих ситуациях мы видим, что американцы проявляют гораздо больший - не сказал бы реализм, но, скажем так, они больше думают над какими-то шагами, и иногда к этим шагам их подталкивают англичане", - заключил Полянский.
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россия, великобритания, дмитрий полянский, оон, в мире, киев, нато, вооруженные силы украины, василий небензя, антониу гутерреш
Россия, Великобритания, Дмитрий Полянский, ООН, В мире, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, Антониу Гутерреш
Полянский назвал возможный разрыв дипотношений с Британией крайней мерой
Полянский назвал возможный разрыв дипотношений РФ с Британией крайней мерой
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений России и Великобритании - это "совсем крайняя мера", нужно взвесить все за и против, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.
"Но полный разрыв дипломатических отношений - это, конечно, совсем крайняя мера, и тут нужно взвесить все за и против", - сказал Полянский в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".
По его словам, после выхода Великобритании из ЕС
британская внешняя политика существенно изменилась и стала гораздо более русофобской. Полянский отметил, что политика Великобритании по отношению к России уже много лет является "наиболее вредоносной" даже по сравнению с политикой США
.
"Во многих ситуациях мы видим, что американцы проявляют гораздо больший - не сказал бы реализм, но, скажем так, они больше думают над какими-то шагами, и иногда к этим шагам их подталкивают англичане", - заключил Полянский.