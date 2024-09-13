https://ria.ru/20240913/diplomatiya-1972612431.html

Полянский назвал возможный разрыв дипотношений с Британией крайней мерой

Полянский назвал возможный разрыв дипотношений с Британией крайней мерой - РИА Новости, 13.09.2024

Полянский назвал возможный разрыв дипотношений с Британией крайней мерой

Разрыв дипломатических отношений России и Великобритании - это "совсем крайняя мера", нужно взвесить все за и против, заявил первый зампостпреда РФ в ООН... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:21

2024-09-13T20:21

2024-09-13T21:24

россия

великобритания

дмитрий полянский

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в мире

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений России и Великобритании - это "совсем крайняя мера", нужно взвесить все за и против, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский."Но полный разрыв дипломатических отношений - это, конечно, совсем крайняя мера, и тут нужно взвесить все за и против", - сказал Полянский в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".По его словам, после выхода Великобритании из ЕС британская внешняя политика существенно изменилась и стала гораздо более русофобской. Полянский отметил, что политика Великобритании по отношению к России уже много лет является "наиболее вредоносной" даже по сравнению с политикой США."Во многих ситуациях мы видим, что американцы проявляют гораздо больший - не сказал бы реализм, но, скажем так, они больше думают над какими-то шагами, и иногда к этим шагам их подталкивают англичане", - заключил Полянский.

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

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