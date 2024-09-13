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В Чувашии полицейские нашли подстрекателей детей к мотогонкам - РИА Новости, 13.09.2024
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22:33 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/chuvashiya-1972628442.html
В Чувашии полицейские нашли подстрекателей детей к мотогонкам
В Чувашии полицейские нашли подстрекателей детей к мотогонкам - РИА Новости, 13.09.2024
В Чувашии полицейские нашли подстрекателей детей к мотогонкам
Сотрудники полиции в Чувашии разыскали двух молодых людей, подстрекавших детей к участию в незаконных мотогонках, и провели с ними профилактическую беседу,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:33
2024-09-13T22:33
россия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии разыскали двух молодых людей, подстрекавших детей к участию в незаконных мотогонках, и провели с ними профилактическую беседу, сообщает МВД региона. Ранее молодые люди в своем Telegram-канале призывали своих подписчиков, в основном несовершеннолетних, принять участие в мотогонках, "навести суету", чтобы все запомнили. Полиция установила личности подстрекателей незаконных мотогонок среди детей. "Незаконное мероприятие пытались организовать двое чебоксарцев, один из них безработный, а другой студент одного из колледжей. У самих молодых людей нет водительских удостоверений, как и мотоциклов или мопедов, поэтому они даже не знают, какой опасности собирались подвергать жизни и здоровье детей, которых зазывали на гонки. При этом они не стеснялись давать жуткие рекомендации, как действовать юным мотоциклистам в случае появления экипажей ДПС", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции Чувашии провели с молодыми людьми профилактическую беседу. Им вручили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, и напомнили об ответственности по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершении действий, представляющих опасность для их жизни). "В случае травмирования или гибели как самих юных гонщиков, так и тех участников дорожного движения, которые встретятся им на пути, организаторы так называемого мотопробега будут нести наказание по всей строгости закона", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240402/sud-1937263391.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
В Чувашии полицейские нашли подстрекателей детей к мотогонкам

В Чувашии полиция разыскала двух молодых людей, подстрекавших детей к мотогонкам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии разыскали двух молодых людей, подстрекавших детей к участию в незаконных мотогонках, и провели с ними профилактическую беседу, сообщает МВД региона.
Ранее молодые люди в своем Telegram-канале призывали своих подписчиков, в основном несовершеннолетних, принять участие в мотогонках, "навести суету", чтобы все запомнили.
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Полиция установила личности подстрекателей незаконных мотогонок среди детей.
"Незаконное мероприятие пытались организовать двое чебоксарцев, один из них безработный, а другой студент одного из колледжей. У самих молодых людей нет водительских удостоверений, как и мотоциклов или мопедов, поэтому они даже не знают, какой опасности собирались подвергать жизни и здоровье детей, которых зазывали на гонки. При этом они не стеснялись давать жуткие рекомендации, как действовать юным мотоциклистам в случае появления экипажей ДПС", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции Чувашии провели с молодыми людьми профилактическую беседу. Им вручили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, и напомнили об ответственности по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершении действий, представляющих опасность для их жизни).
"В случае травмирования или гибели как самих юных гонщиков, так и тех участников дорожного движения, которые встретятся им на пути, организаторы так называемого мотопробега будут нести наказание по всей строгости закона", - подчеркивается в сообщении.
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