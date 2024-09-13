https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html

В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку

В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку - РИА Новости, 13.09.2024

В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку

Отвал от трактора упал на девочку в Бурятии, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:50

2024-09-13T09:50

2024-09-13T09:50

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 13 сен – РИА Новости. Отвал от трактора упал на девочку в Бурятии, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, инцидент произошел в селе Турке 11 сентября. Компания детей играла рядом с трелёвочным трактором ТТ-4, который местный житель оставил на хранение возле дома. "Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал, который скатился вниз вместе с ребенком и придавил девочку. От полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240706/ural-1957931710.html

россия

республика бурятия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия