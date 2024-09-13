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В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку - РИА Новости, 13.09.2024
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09:50 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html
В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку
В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку - РИА Новости, 13.09.2024
В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку
Отвал от трактора упал на девочку в Бурятии, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:50
2024-09-13T09:50
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 13 сен – РИА Новости. Отвал от трактора упал на девочку в Бурятии, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, инцидент произошел в селе Турке 11 сентября. Компания детей играла рядом с трелёвочным трактором ТТ-4, который местный житель оставил на хранение возле дома. "Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал, который скатился вниз вместе с ребенком и придавил девочку. От полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Бурятия
В Бурятии отвал от трактора насмерть придавил девочку

СК возбудил дело после падения отвала от трактора на девочку в Бурятии

© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/TelegramМесто происшествия, где отвал от трактора упал на девочку в Бурятии
Место происшествия, где отвал от трактора упал на девочку в Бурятии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/Telegram
Место происшествия, где отвал от трактора упал на девочку в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 сен – РИА Новости. Отвал от трактора упал на девочку в Бурятии, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
По данным следствия, инцидент произошел в селе Турке 11 сентября. Компания детей играла рядом с трелёвочным трактором ТТ-4, который местный житель оставил на хранение возле дома.
"Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал, который скатился вниз вместе с ребенком и придавил девочку. От полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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6 июля, 20:58
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Бурятия
 
 
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