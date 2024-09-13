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Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках - РИА Новости, 13.09.2024
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19:47 13.09.2024 (обновлено: 19:52 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972607708.html
Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках
Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках - РИА Новости, 13.09.2024
Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках
Бывшему первому заместителю председателя правительства Подмосковья Илье Бронштейну и его сообщникам предъявлены обвинения в получении взятки, даче взятки и... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:47
2024-09-13T19:52
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывшему первому заместителю председателя правительства Подмосковья Илье Бронштейну и его сообщникам предъявлены обвинения в получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщает подмосковный главк СК РФ."Бывшему первому заместителю председателя регионального правительства и его сообщникам предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений (ч.4 ст 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11.11.2024 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках

Экс-зампреду Бронштейну предъявили несколько обвинений во взяточничестве

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИлья Бронштейн в суде
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Илья Бронштейн в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывшему первому заместителю председателя правительства Подмосковья Илье Бронштейну и его сообщникам предъявлены обвинения в получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщает подмосковный главк СК РФ.
"Бывшему первому заместителю председателя регионального правительства и его сообщникам предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений (ч.4 ст 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11.11.2024 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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