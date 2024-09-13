https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972607708.html

Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках

Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках - РИА Новости, 13.09.2024

Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинения во взятках

Бывшему первому заместителю председателя правительства Подмосковья Илье Бронштейну и его сообщникам предъявлены обвинения в получении взятки, даче взятки и... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:47

2024-09-13T19:47

2024-09-13T19:52

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972592150_432:333:672:468_1920x0_80_0_0_e8e21f12847eec50ff5da2bfa6058229.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывшему первому заместителю председателя правительства Подмосковья Илье Бронштейну и его сообщникам предъявлены обвинения в получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщает подмосковный главк СК РФ."Бывшему первому заместителю председателя регионального правительства и его сообщникам предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений (ч.4 ст 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11.11.2024 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия