В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной
МИД РФ: Москва призывает Лондон отказаться от враждебной политики против России
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала Лондон, что любые недружественные акции не останутся без должной реакции.
ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.
Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.
По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.