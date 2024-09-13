https://ria.ru/20240913/britaniya-1972431184.html
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов - РИА Новости, 13.09.2024
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:47
2024-09-13T08:47
2024-09-13T09:00
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мария захарова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве."Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - добавила Захарова.ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.
https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html
https://ria.ru/20210418/diplomatiya-1728553071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, великобритания, россия, мария захарова
Политика, Великобритания, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов
Захарова: посольство Британии вышло за пределы, очерченные Венскими конвенциями
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве.
"Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - добавила Захарова.
ФСБ
ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном
эскалации международной военно-политической обстановки.
Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ
, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии
МИД Великобритании
, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.
По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.