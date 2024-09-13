https://ria.ru/20240913/britaniya-1972431184.html

Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов

Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов - РИА Новости, 13.09.2024

Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:47

2024-09-13T08:47

2024-09-13T09:00

политика

великобритания

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149063/42/1490634299_0:84:3938:2299_1920x0_80_0_0_e8ac31f3a377e480f067375836ba2c60.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве."Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - добавила Захарова.ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.

https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html

https://ria.ru/20210418/diplomatiya-1728553071.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, великобритания, россия, мария захарова