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Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов - РИА Новости, 13.09.2024
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08:47 13.09.2024 (обновлено: 09:00 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/britaniya-1972431184.html
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов - РИА Новости, 13.09.2024
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:47
2024-09-13T09:00
политика
великобритания
россия
мария захарова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве."Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - добавила Захарова.ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.
https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html
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политика, великобритания, россия, мария захарова
Политика, Великобритания, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов

Захарова: посольство Британии вышло за пределы, очерченные Венскими конвенциями

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости прекращение аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве.
"Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - добавила Захарова.
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ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.
Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.
По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.
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