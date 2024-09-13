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Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024
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05:15 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/bmp-1972418031.html
Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley
Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024
Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley
Эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки "Центр" американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году, это удалось... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:15
2024-09-13T05:15
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техас
сша
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки "Центр" американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году, это удалось узнать, так как БМП почти не повредилась, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Чуваш". Ранее бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства. "Машина произведена в феврале 2012 года. Производилась, скорее всего, в Техасе, в Ред-Ривере. Можно все посмотреть", - рассказал "Чуваш". Он уточнил, что эти и другие данные удалось узнать, так как машина практически не повреждена.
https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html
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в мире, техас, сша, украина
В мире, Техас, США, Украина
Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley

Боец: эвакуированную с Авдеевского направления БМП Bradley произвели в Техасе

© AP Photo / U.S. Transportation Command/Oz SuguitanАмериканские БМП Bradley перед отправкой на Украину
Американские БМП Bradley перед отправкой на Украину - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / U.S. Transportation Command/Oz Suguitan
Американские БМП Bradley перед отправкой на Украину. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки "Центр" американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году, это удалось узнать, так как БМП почти не повредилась, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Чуваш".
Ранее бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства.
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"Машина произведена в феврале 2012 года. Производилась, скорее всего, в Техасе, в Ред-Ривере. Можно все посмотреть", - рассказал "Чуваш".
Он уточнил, что эти и другие данные удалось узнать, так как машина практически не повреждена.
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