https://ria.ru/20240913/bmp-1972418031.html

Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley

Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024

Боец рассказал об эвакуированной с Авдеевского направления БМП Bradley

Эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки "Центр" американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году, это удалось... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:15

2024-09-13T05:15

2024-09-13T05:15

в мире

техас

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc261d8704a74f947697751074c452aa.jpg

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки "Центр" американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году, это удалось узнать, так как БМП почти не повредилась, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Чуваш". Ранее бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства. "Машина произведена в феврале 2012 года. Производилась, скорее всего, в Техасе, в Ред-Ривере. Можно все посмотреть", - рассказал "Чуваш". Он уточнил, что эти и другие данные удалось узнать, так как машина практически не повреждена.

https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html

https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html

техас

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, украина