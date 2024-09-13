https://ria.ru/20240913/bespilotniki-1972447356.html

Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках

Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках - РИА Новости, 13.09.2024

Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках

Согласно уточненной информации, минувшей ночью над Орловской областью были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:23

2024-09-13T10:23

2024-09-13T10:25

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

безопасность

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Согласно уточненной информации, минувшей ночью над Орловской областью были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Ночь выдалась неспокойной. Атаки врага носят уже систематический характер, но наши боевые части воздушной обороны надежно защищают небо над Орловщиной. По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один – итого три БПЛА за ночь", - написал он.Губернатор подчеркнул, что противник не дремлет, безжалостно атакуя мирное население в соседних регионах."Орловская область готова к любым вызовам, и сейчас именно то время, когда мы должны выступить единым фронтом поддержки для нашей армии. Вместе мы дадим отпор врагу и одержим нашу общую Победу", - добавил он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

орловская область, андрей клычков, безопасность