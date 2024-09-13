Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках
Клычков: ночью над Орловской областью сбили три украинских беспилотника
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Согласно уточненной информации, минувшей ночью над Орловской областью были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
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"Ночь выдалась неспокойной. Атаки врага носят уже систематический характер, но наши боевые части воздушной обороны надежно защищают небо над Орловщиной. По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один – итого три БПЛА за ночь", - написал он.
Губернатор подчеркнул, что противник не дремлет, безжалостно атакуя мирное население в соседних регионах.
"Орловская область готова к любым вызовам, и сейчас именно то время, когда мы должны выступить единым фронтом поддержки для нашей армии. Вместе мы дадим отпор врагу и одержим нашу общую Победу", - добавил он.
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