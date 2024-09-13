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Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 13.09.2024 (обновлено: 10:25 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/bespilotniki-1972447356.html
Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках
Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках - РИА Новости, 13.09.2024
Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках
Согласно уточненной информации, минувшей ночью над Орловской областью были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:23
2024-09-13T10:25
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Согласно уточненной информации, минувшей ночью над Орловской областью были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Ночь выдалась неспокойной. Атаки врага носят уже систематический характер, но наши боевые части воздушной обороны надежно защищают небо над Орловщиной. По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один – итого три БПЛА за ночь", - написал он.Губернатор подчеркнул, что противник не дремлет, безжалостно атакуя мирное население в соседних регионах."Орловская область готова к любым вызовам, и сейчас именно то время, когда мы должны выступить единым фронтом поддержки для нашей армии. Вместе мы дадим отпор врагу и одержим нашу общую Победу", - добавил он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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орловская область, андрей клычков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Безопасность
Орловский губернатор уточнил данные о сбитых за ночь беспилотниках

Клычков: ночью над Орловской областью сбили три украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Согласно уточненной информации, минувшей ночью над Орловской областью были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«
"Ночь выдалась неспокойной. Атаки врага носят уже систематический характер, но наши боевые части воздушной обороны надежно защищают небо над Орловщиной. По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один – итого три БПЛА за ночь", - написал он.
Губернатор подчеркнул, что противник не дремлет, безжалостно атакуя мирное население в соседних регионах.
"Орловская область готова к любым вызовам, и сейчас именно то время, когда мы должны выступить единым фронтом поддержки для нашей армии. Вместе мы дадим отпор врагу и одержим нашу общую Победу", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковБезопасность
 
 
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