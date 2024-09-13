https://ria.ru/20240913/bespilotnik-1972506465.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 13.09.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:50

2024-09-13T13:50

2024-09-13T14:16

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого сентября около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Как отметил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)