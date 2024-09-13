https://ria.ru/20240913/bayden-1972478536.html

СМИ рассказали о позиции Байдена по использованию Киевом западного оружия

СМИ рассказали о позиции Байдена по использованию Киевом западного оружия - РИА Новости, 13.09.2024

СМИ рассказали о позиции Байдена по использованию Киевом западного оружия

Президент США Джо Байден менее склонен разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ, чем глава госдепа США Энтони Блинкен, сообщает... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:20

2024-09-13T12:20

2024-09-13T12:20

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кир стармер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден менее склонен разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ, чем глава госдепа США Энтони Блинкен, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Байден менее склонен, чем Энтони Блинкен… который стал в большей степени придерживаться позиции Британии по использованию дальнобойных ракет против российских целей", - пишет газета. В то же время источники сообщили газете, что Байден может пойти на то, чтобы разрешить Киеву применять американские ATACMS, но не разрешить применять другие дальнобойные ракеты, среди которых, вероятно, подразумеваются британские Storm Shadow. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972320207.html

https://ria.ru/20240913/bayden-1972413485.html

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в мире, россия, киев, сша, джо байден, энтони блинкен, кир стармер, вооруженные силы украины, нато