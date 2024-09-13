https://ria.ru/20240913/bayden-1972413485.html

Роджер Уотерс обвинил Байдена в поддержке геноцида палестинцев

Роджер Уотерс обвинил Байдена в поддержке геноцида палестинцев - РИА Новости, 13.09.2024

Роджер Уотерс обвинил Байдена в поддержке геноцида палестинцев

Американский президент Джо Байден в отличие от президента России Владимира Путина поддерживает геноцид палестинского народа, заявил основатель группы Pink Floyd РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:33

2024-09-13T03:33

2024-09-13T03:33

в мире

сша

джо байден

палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

израиль

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в отличие от президента России Владимира Путина поддерживает геноцид палестинского народа, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости."Например, что касается Ближнего Востока, Джо (Байден – ред.) поддерживает геноцид палестинского народа. Владимир Путин – нет. Я не поддерживаю. Фаина не поддерживает. Миллиарды из нас в мире не поддерживают", - сказал Уотерс.По его словам, людям, которые не поддерживают геноцид палестинского народа, небезразлична подписанная в 1948 году Всеобщая декларация прав человека и 30 ее статей."Если бы мы их (статьи - ред.) закрепили во власти и наделили правильную, настоящую Организацию Объединенных Наций, а также МУС (Международный уголовный суд – ред.) и Международный суд ООН полномочиями для обеспечения их исполнения, то это навсегда положило бы конец войнам во всем мире", - добавил он.Как подчеркивает Уотерс, Байден считает себя "императором мира", который действует "по божественному праву" якобы превосходства США.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240912/oman-1972349457.html

https://ria.ru/20240912/oon-1972337626.html

https://ria.ru/20240912/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, джо байден, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, ближний восток