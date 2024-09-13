Роджер Уотерс обвинил Байдена в поддержке геноцида палестинцев
Роджер Уотерс: Байден в отличие от Путина поддерживает геноцид народа Палестины
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в отличие от президента России Владимира Путина поддерживает геноцид палестинского народа, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости.
"Например, что касается Ближнего Востока, Джо (Байден – ред.) поддерживает геноцид палестинского народа. Владимир Путин – нет. Я не поддерживаю. Фаина не поддерживает. Миллиарды из нас в мире не поддерживают", - сказал Уотерс.
По его словам, людям, которые не поддерживают геноцид палестинского народа, небезразлична подписанная в 1948 году Всеобщая декларация прав человека и 30 ее статей.
"Если бы мы их (статьи - ред.) закрепили во власти и наделили правильную, настоящую Организацию Объединенных Наций, а также МУС (Международный уголовный суд – ред.) и Международный суд ООН полномочиями для обеспечения их исполнения, то это навсегда положило бы конец войнам во всем мире", - добавил он.
Как подчеркивает Уотерс, Байден считает себя "императором мира", который действует "по божественному праву" якобы превосходства США.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.