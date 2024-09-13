https://ria.ru/20240913/banki-1972533308.html
ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков
ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября выросла на... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:05
2024-09-13T15:05
2024-09-13T15:06
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября выросла на 0,15 процентного пункта, до 17,63%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Росбанк", Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
https://ria.ru/20240912/banki-1972192831.html
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков
ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков выросла до 17,63%