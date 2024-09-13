https://ria.ru/20240913/banki-1972533308.html

ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков

ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября выросла на... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:05

2024-09-13T15:05

2024-09-13T15:06

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

газпромбанк

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября выросла на 0,15 процентного пункта, до 17,63%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Росбанк", Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://ria.ru/20240912/banki-1972192831.html

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк