https://ria.ru/20240913/balans-1972505747.html

ЦБ рассказал о балансе рисков для инфляции

ЦБ рассказал о балансе рисков для инфляции - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ рассказал о балансе рисков для инфляции

Баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:48

2024-09-13T13:48

2024-09-13T13:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Центробанка. "На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли", - сказано в сообщении. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

https://ria.ru/20240827/inflyatsiya-1968713677.html

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2024

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)