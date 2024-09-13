Рейтинг@Mail.ru
На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
19:08 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/avtobusy-1972601159.html
На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями
На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями - РИА Новости, 13.09.2024
На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями
Власти Краснодарского края передали 17 районам автобусы для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в администрации региона. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:08
2024-09-13T19:08
краснодарский край
краснодарский край
александр власов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_0:32:3058:1752_1920x0_80_0_0_3bfb2378b34498d104c91fa66334e2d9.jpg
КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края передали 17 районам автобусы для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в администрации региона. "Семнадцать районов Кубани получили автобусы для спортсменов с ПОДА. Транспорт оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой машине установили подъемное устройство", - говорится в сообщении. По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, автобусы приобрели благодаря краевой программе "Развитие физической культуры и спорта". Транспортные средства оборудовали всем необходимым для комфортной перевозки и обеспечения безопасности пассажиров.
https://ria.ru/20240913/naberezhnaya-1972408544.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_a33fe7276a9ed64c29c7efe6a20722b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, александр власов
Краснодарский край, Краснодарский край, Александр Власов

На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтобус движется по проезжей части
Автобус движется по проезжей части - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автобус движется по проезжей части. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края передали 17 районам автобусы для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в администрации региона.
"Семнадцать районов Кубани получили автобусы для спортсменов с ПОДА. Транспорт оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой машине установили подъемное устройство", - говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, автобусы приобрели благодаря краевой программе "Развитие физической культуры и спорта". Транспортные средства оборудовали всем необходимым для комфортной перевозки и обеспечения безопасности пассажиров.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В кубанском городе благоустроят участок набережной
Вчера, 01:52
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАлександр Власов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала