https://ria.ru/20240913/avtobusy-1972601159.html

На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями

На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями - РИА Новости, 13.09.2024

На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями

Власти Краснодарского края передали 17 районам автобусы для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в администрации региона. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:08

2024-09-13T19:08

2024-09-13T19:08

краснодарский край

краснодарский край

александр власов

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КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края передали 17 районам автобусы для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в администрации региона. "Семнадцать районов Кубани получили автобусы для спортсменов с ПОДА. Транспорт оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой машине установили подъемное устройство", - говорится в сообщении. По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, автобусы приобрели благодаря краевой программе "Развитие физической культуры и спорта". Транспортные средства оборудовали всем необходимым для комфортной перевозки и обеспечения безопасности пассажиров.

https://ria.ru/20240913/naberezhnaya-1972408544.html

краснодарский край

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краснодарский край, александр власов