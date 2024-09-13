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На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями
На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями - РИА Новости, 13.09.2024
На Кубани закупили автобусы для спортсменов с ограниченными возможностями
Власти Краснодарского края передали 17 районам автобусы для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в администрации региона. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:08
2024-09-13T19:08
2024-09-13T19:08
краснодарский край
краснодарский край
александр власов
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КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края передали 17 районам автобусы для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в администрации региона. "Семнадцать районов Кубани получили автобусы для спортсменов с ПОДА. Транспорт оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой машине установили подъемное устройство", - говорится в сообщении. По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, автобусы приобрели благодаря краевой программе "Развитие физической культуры и спорта". Транспортные средства оборудовали всем необходимым для комфортной перевозки и обеспечения безопасности пассажиров.
https://ria.ru/20240913/naberezhnaya-1972408544.html
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краснодарский край, александр власов
Краснодарский край, Краснодарский край, Александр Власов