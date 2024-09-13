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Над Курской областью сбили две авиабомбы - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 13.09.2024 (обновлено: 16:02 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/aviabomby-1972547199.html
Над Курской областью сбили две авиабомбы
Над Курской областью сбили две авиабомбы - РИА Новости, 13.09.2024
Над Курской областью сбили две авиабомбы
Две украинские управляемые авиабомбы сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:00
2024-09-13T16:02
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Две украинские управляемые авиабомбы сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили две авиабомбы

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили две управляемые авиабомбы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Две украинские управляемые авиабомбы сбиты в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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