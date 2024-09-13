https://ria.ru/20240913/artilleriya-1972416694.html

Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области

Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024

Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области

Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:02

2024-09-13T05:02

2024-09-13T05:02

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области… Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в районе одного из населенных пунктов, рассредоточивает их в захваченных домах и планирует дальнейшие действия", - сообщили в МО. Уточняется, что расчет гаубицы "Мста-Б" получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанёс удар по целям, уничтожив их.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф