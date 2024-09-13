Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/artilleriya-1972416694.html
Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области
Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области
Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:02
2024-09-13T05:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_9fa66efef69228b5068508500fb68cf2.jpg
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области… Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в районе одного из населенных пунктов, рассредоточивает их в захваченных домах и планирует дальнейшие действия", - сообщили в МО. Уточняется, что расчет гаубицы "Мста-Б" получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанёс удар по целям, уничтожив их.
https://ria.ru/20240912/zelenskiy-1972392348.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_89d3fe5b5c2329362153ae7644bdf3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили скопление украинских военных в Курской области

МО: расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили скопление сил ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области… Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в районе одного из населенных пунктов, рассредоточивает их в захваченных домах и планирует дальнейшие действия", - сообщили в МО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
12 сентября, 22:04
Уточняется, что расчет гаубицы "Мста-Б" получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанёс удар по целям, уничтожив их.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала