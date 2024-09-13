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Запад создает в АТР военные альянсы, аналогичные НАТО, заявили в Минобороны
Запад создает в АТР военные альянсы, аналогичные НАТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
Запад создает в АТР военные альянсы, аналогичные НАТО, заявили в Минобороны
Страны Запада создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные альянсы, аналогичные НАТО, их цель - подготовка крупномасштабной войны по украинским лекалам,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:56
2024-09-13T06:56
2024-09-13T06:56
россия
александр фомин
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в мире
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Страны Запада создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные альянсы, аналогичные НАТО, их цель - подготовка крупномасштабной войны по украинским лекалам, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Под предлогом формирования "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона страны Запада создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные альянсы, аналогичные Северо-Атлантическому, в первую очередь это AUKUS, их цель - провоцирование гонки вооружений, разделение стран региона по блокам, подготовка крупномасштабной войны по украинским лекалам", - заявил в своем выступлении Фомин.
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россия, александр фомин, нато, в мире
Россия, Александр Фомин, НАТО, В мире
Запад создает в АТР военные альянсы, аналогичные НАТО, заявили в Минобороны
МО: Запад создает в АТР альянсы с целью подготовки войны по украинским лекалам