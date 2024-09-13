https://ria.ru/20240913/alyansy-1972422833.html

Запад создает в АТР военные альянсы, аналогичные НАТО, заявили в Минобороны

Запад создает в АТР военные альянсы, аналогичные НАТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024

Запад создает в АТР военные альянсы, аналогичные НАТО, заявили в Минобороны

Страны Запада создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные альянсы, аналогичные НАТО, их цель - подготовка крупномасштабной войны по украинским лекалам,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:56

2024-09-13T06:56

2024-09-13T06:56

россия

александр фомин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Страны Запада создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные альянсы, аналогичные НАТО, их цель - подготовка крупномасштабной войны по украинским лекалам, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Под предлогом формирования "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона страны Запада создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные альянсы, аналогичные Северо-Атлантическому, в первую очередь это AUKUS, их цель - провоцирование гонки вооружений, разделение стран региона по блокам, подготовка крупномасштабной войны по украинским лекалам", - заявил в своем выступлении Фомин.

https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр фомин, нато, в мире