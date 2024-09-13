Рейтинг@Mail.ru
В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/akkreditatsiya-1972427422.html
В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии
В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии - РИА Новости, 13.09.2024
В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии
Аккредитация шести сотрудников посольства Великобритании в России прекращена за их разведывательно-подрывную работу, сообщила ФСБ РФ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:48
2024-09-13T07:48
россия
великобритания
лондон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_fbac5874b1d75eda1e8799569faf7c01.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Аккредитация шести сотрудников посольства Великобритании в России прекращена за их разведывательно-подрывную работу, сообщила ФСБ РФ. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России. "Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директората британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. "В связи с этим на основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации".
https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969409727.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_6faa7232f212b7e4a3ac2a2cb2ed9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии

ФСБ: аккредитацию работников посольства Британии прекратили за подрывную работу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Аккредитация шести сотрудников посольства Великобритании в России прекращена за их разведывательно-подрывную работу, сообщила ФСБ РФ.
ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России.
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с ФСБ
5 сентября, 19:23
"Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директората британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В связи с этим на основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что "при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации".
Задержанные колумбийские наемники - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками
30 августа, 11:09
 
РоссияВеликобританияЛондонФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала