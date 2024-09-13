https://ria.ru/20240913/akkreditatsiya-1972427422.html

В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии

В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии - РИА Новости, 13.09.2024

В России прекратили аккредитацию шести сотрудников посольства Британии

Аккредитация шести сотрудников посольства Великобритании в России прекращена за их разведывательно-подрывную работу, сообщила ФСБ РФ. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:48

2024-09-13T07:48

2024-09-13T07:48

россия

великобритания

лондон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_fbac5874b1d75eda1e8799569faf7c01.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Аккредитация шести сотрудников посольства Великобритании в России прекращена за их разведывательно-подрывную работу, сообщила ФСБ РФ. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России. "Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директората британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. "В связи с этим на основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации".

https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

https://ria.ru/20240830/naemniki-1969409727.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире