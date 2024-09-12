https://ria.ru/20240912/zhurnalisty-1972353380.html
МВД России объявило в розыск двух журналистов CNN и Rai
МВД России объявило в розыск двух журналистов CNN и Rai - РИА Новости, 12.09.2024
МВД России объявило в розыск двух журналистов CNN и Rai
МВД объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша, а также сотрудников телерадиокомпании Rai Стефани Баттистини и Симоне Траини, незаконно пересекших... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:04
2024-09-12T18:04
2024-09-12T21:03
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курская область
италия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша, а также сотрудников телерадиокомпании Rai Стефани Баттистини и Симоне Траини, незаконно пересекших российскую границу в Курской области, следует из базы ведомства."Ник Уолш, 26.11.1977. Национальность: англичанин. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. При этом статья, по которой проходит корреспондент, не указывается.В базе ведомства также значатся Баттистини и Траини.Кроме того, МВД объявило в розыск:В августе ФСБ возбудила против названных лиц уголовное дело за незаконное пересечение госграницы в Курской области. По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследован.* СМИ, признанное иноагентом в России.
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россия, курская область, италия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, мария захарова
Россия, Курская область, Италия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Мария Захарова
МВД России объявило в розыск двух журналистов CNN и Rai
МВД РФ объявило в розыск корреспондента CNN Уолша и журналистку Rai Баттистини
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша, а также сотрудников телерадиокомпании Rai Стефани Баттистини и Симоне Траини, незаконно пересекших российскую границу в Курской области, следует из базы ведомства.
"Ник Уолш, 26.11.1977. Национальность: англичанин. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. При этом статья, по которой проходит корреспондент, не указывается.
В базе ведомства также значатся Баттистини и Траини.
Кроме того, МВД объявило в розыск:
- журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче Велле"* Николаса Коннолли;
- украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко;
- корреспондента украинского телеканала "1+1" Наталью Нагорную.
В августе ФСБ
возбудила против названных лиц уголовное дело за незаконное пересечение госграницы в Курской области. По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова
, каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследован.
* СМИ, признанное иноагентом в России.