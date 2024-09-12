https://ria.ru/20240912/zhurnalisty-1972353380.html

МВД России объявило в розыск двух журналистов CNN и Rai

МВД России объявило в розыск двух журналистов CNN и Rai - РИА Новости, 12.09.2024

МВД России объявило в розыск двух журналистов CNN и Rai

МВД объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша, а также сотрудников телерадиокомпании Rai Стефани Баттистини и Симоне Траини, незаконно пересекших... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:04

2024-09-12T18:04

2024-09-12T21:03

россия

курская область

италия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

мария захарова

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша, а также сотрудников телерадиокомпании Rai Стефани Баттистини и Симоне Траини, незаконно пересекших российскую границу в Курской области, следует из базы ведомства."Ник Уолш, 26.11.1977. Национальность: англичанин. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. При этом статья, по которой проходит корреспондент, не указывается.В базе ведомства также значатся Баттистини и Траини.Кроме того, МВД объявило в розыск:В августе ФСБ возбудила против названных лиц уголовное дело за незаконное пересечение госграницы в Курской области. По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследован.* СМИ, признанное иноагентом в России.

https://ria.ru/20240830/zhurnalist-1969589238.html

россия

курская область

италия

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россия, курская область, италия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, мария захарова