https://ria.ru/20240912/zhurnalist-1972204487.html
Против журналиста Сергея Лойко* возбудили уголовное дело
Против журналиста Сергея Лойко* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.09.2024
Против журналиста Сергея Лойко* возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в России против журналиста Сергея Лойко* за отсутствие маркировок иноагента в постах в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:22
2024-09-12T05:22
2024-09-12T05:22
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в России против журналиста Сергея Лойко* за отсутствие маркировок иноагента в постах в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Собеседник агентства рассказал, что до этого Лойко* неоднократно штрафовали по "иноагентским" протоколам. "В отношении Сергея Лойко* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной стало неоднократное нарушение законодательства: журналист в течение нескольких месяцев публиковал материалы в Telegram-канале без маркировок иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, а максимально - вплоть до двух лет лишения свободы. В 2019 году в эфире программы "Место встречи" на НТВ во время обсуждения национализма на Украине политолог Михаил Маркелов обратил внимание, что Лойко* является гражданином России и в то же время поддерживает организатора "Украинской повстанческой армии"** (УПА, запрещена в России) Степана Бандеру. На это замечание Лойко* отреагировал нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом. В сентябре 2022 года Минюст внес Лойко* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.** Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20240910/kasta-1971840169.html
https://ria.ru/20240910/piskarev-1971738845.html
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россия, украина, михаил маркелов, степан бандера, нтв (телеканал)
Россия, Украина, Михаил Маркелов, Степан Бандера, НТВ (телеканал)
Против журналиста Сергея Лойко* возбудили уголовное дело
Против журналиста-иноагента Сергея Лойко возбудили дело за отсутствие маркировок
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в России против журналиста Сергея Лойко* за отсутствие маркировок иноагента в постах в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что до этого Лойко* неоднократно штрафовали по "иноагентским" протоколам.
"В отношении Сергея Лойко* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной стало неоднократное нарушение законодательства: журналист в течение нескольких месяцев публиковал материалы в Telegram-канале без маркировок иноагента.
Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, а максимально - вплоть до двух лет лишения свободы.
В 2019 году в эфире программы "Место встречи" на НТВ
во время обсуждения национализма на Украине
политолог Михаил Маркелов
обратил внимание, что Лойко* является гражданином России и в то же время поддерживает организатора "Украинской повстанческой армии"** (УПА, запрещена в России) Степана Бандеру
. На это замечание Лойко* отреагировал нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом.
В сентябре 2022 года Минюст внес Лойко* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.
** Организация признана экстремистской и запрещена в России