https://ria.ru/20240912/zhurnalist-1972204487.html

Против журналиста Сергея Лойко* возбудили уголовное дело

Против журналиста Сергея Лойко* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.09.2024

Против журналиста Сергея Лойко* возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в России против журналиста Сергея Лойко* за отсутствие маркировок иноагента в постах в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:22

2024-09-12T05:22

2024-09-12T05:22

россия

украина

михаил маркелов

степан бандера

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в России против журналиста Сергея Лойко* за отсутствие маркировок иноагента в постах в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Собеседник агентства рассказал, что до этого Лойко* неоднократно штрафовали по "иноагентским" протоколам. "В отношении Сергея Лойко* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной стало неоднократное нарушение законодательства: журналист в течение нескольких месяцев публиковал материалы в Telegram-канале без маркировок иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, а максимально - вплоть до двух лет лишения свободы. В 2019 году в эфире программы "Место встречи" на НТВ во время обсуждения национализма на Украине политолог Михаил Маркелов обратил внимание, что Лойко* является гражданином России и в то же время поддерживает организатора "Украинской повстанческой армии"** (УПА, запрещена в России) Степана Бандеру. На это замечание Лойко* отреагировал нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом. В сентябре 2022 года Минюст внес Лойко* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.** Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240910/kasta-1971840169.html

https://ria.ru/20240910/piskarev-1971738845.html

https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html

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россия, украина, михаил маркелов, степан бандера, нтв (телеканал)