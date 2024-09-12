https://ria.ru/20240912/zhestyannikov--1972363346.html

Жестянников поздравил с профпраздником специалистов лесной промышленности

Жестянников поздравил с профпраздником специалистов лесной промышленности - РИА Новости, 12.09.2024

Жестянников поздравил с профпраздником специалистов лесной промышленности

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников в преддверии Дня работников леса и лесной промышленности поздравил специалистов... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:48

2024-09-12T18:48

2024-09-12T18:48

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников в преддверии Дня работников леса и лесной промышленности поздравил специалистов этой отрасли, сообщает пресс-служба регионального парламента. В преддверии праздника в большом зале правительства региона прошла торжественная церемония награждения работников и ветеранов лесной отрасли. Жестянников поприветствовал специалистов-профессионалов лесного хозяйства и вручил почетные награды. "Ваш труд неоценим, и он играет ключевую роль в сохранении природного богатства нашей Вологодчины. В рамках разработки Стратегии развития региона до 2030 года и на период до 2040 года, инициированной губернатором области, сформулированы перспективы развития лесной отрасли. Одной из первых программ, которая стартовала в рамках Стратегии Губернатора 2.0 стало создание лесных классов, реализация проекта "Профессионалитет" в среднем профессиональном образовании, а также расширение практик целевых наборов. К 2030 году мы планируем открыть 86 лесных классов", - рассказал спикер ЗСО, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил работников за верность традициям и преемственность поколений, а также за продолжение трудовых династий. "Крепкого здоровья, стабильности, процветания, оптимизма и благополучия!" - пожелал спикер ЗСО. Вологодская область входит в тройку лидеров по заготовке древесины, а также занимает лидирующие позиции по количеству приоритетных инвестпроектов в области развития лесного комплекса. Ежегодно в третье воскресенье сентября отмечается День работника леса. В этом году праздник выпадает на 15 сентября.

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967078444.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников