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Главу Долгопрудного задержали за мошенничество - РИА Новости, 12.09.2024
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17:29 12.09.2024 (обновлено: 17:35 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972345423.html
Главу Долгопрудного задержали за мошенничество
Главу Долгопрудного задержали за мошенничество - РИА Новости, 12.09.2024
Главу Долгопрудного задержали за мошенничество
Следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:29
2024-09-12T17:35
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде."Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину", - сказали в суде.Там уточнили, что следствие добивается его ареста.По данным суда, Юдину вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html
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Происшествия, Долгопрудный, Москва, Россия
Главу Долгопрудного задержали за мошенничество

Главу Долгопрудного Юдина задержали за мошенничество и превышение полномочий

© Фото : Администрация городского округа ДолгопрудныйГлава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин
Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Долгопрудный
Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
"Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину", - сказали в суде.
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Там уточнили, что следствие добивается его ареста.
По данным суда, Юдину вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
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