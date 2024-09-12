https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972345423.html

Главу Долгопрудного задержали за мошенничество

Главу Долгопрудного задержали за мошенничество - РИА Новости, 12.09.2024

Главу Долгопрудного задержали за мошенничество

Следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:29

2024-09-12T17:29

2024-09-12T17:35

происшествия

долгопрудный

москва

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде."Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину", - сказали в суде.Там уточнили, что следствие добивается его ареста.По данным суда, Юдину вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html

https://ria.ru/20240827/ufsin-1968714837.html

долгопрудный

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происшествия, долгопрудный, москва, россия