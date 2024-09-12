https://ria.ru/20240912/yakutiya-1972225870.html

Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города

Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города - РИА Новости, 12.09.2024

Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города

Реализация утвержденного президентом России Владимиром Путиным мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:56

2024-09-12T09:56

2024-09-12T09:56

общество

якутск

россия

владивосток

айсен николаев

владимир путин

роман дмитриев

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Реализация утвержденного президентом России Владимиром Путиным мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным городом, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев. "Самое главное, что мы должны сделать, конечно, реализовать мастер-план, утвержденный президентом в прошлом году. Этот документ как раз и является планом превращения Якутска из самого крупного города в мире на вечной мерзлоте, которым он сегодня по факту уже является, в самый лучший", - сказал Николаев. По его словам, значительная часть предусмотренных мастер-планом проектов уже находится в работе. "Расселяются аварийные дома, строятся детский сад, спортивный зал. В текущем году планируем завершить строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда", благоустройство набережной озера Сайсары и Сквера матери, центральной площади и набережной имени нашего первого олимпийца Романа Дмитриева", - сказал глава Якутии. Он также отметил, что одной из главных задач остается полная ликвидация в городе к 2030 году аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года. "(Это) колоссальный вызов для нас, потому что в Якутске аварийного жилья очень много, но эту задачу надо решить. И появление на месте этих кварталов деревянных двухэтажек современных городских микрорайонов с современной социальной инфраструктурой, современным благоустройством, общественными пространствами – это самое главное, что хотят жители для того, чтобы почувствовать себя реально живущими в комфортном северном городе", - отметил Николаев. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html

https://ria.ru/20240905/port-1970699326.html

https://ria.ru/20240905/investitsii-1970693760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, якутск, россия, владивосток, айсен николаев, владимир путин, роман дмитриев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)