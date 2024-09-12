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Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города - РИА Новости, 12.09.2024
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09:56 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/yakutiya-1972225870.html
Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города
Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города - РИА Новости, 12.09.2024
Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города
Реализация утвержденного президентом России Владимиром Путиным мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:56
2024-09-12T09:56
общество
якутск
россия
владивосток
айсен николаев
владимир путин
роман дмитриев
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Реализация утвержденного президентом России Владимиром Путиным мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным городом, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев. "Самое главное, что мы должны сделать, конечно, реализовать мастер-план, утвержденный президентом в прошлом году. Этот документ как раз и является планом превращения Якутска из самого крупного города в мире на вечной мерзлоте, которым он сегодня по факту уже является, в самый лучший", - сказал Николаев. По его словам, значительная часть предусмотренных мастер-планом проектов уже находится в работе. "Расселяются аварийные дома, строятся детский сад, спортивный зал. В текущем году планируем завершить строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда", благоустройство набережной озера Сайсары и Сквера матери, центральной площади и набережной имени нашего первого олимпийца Романа Дмитриева", - сказал глава Якутии. Он также отметил, что одной из главных задач остается полная ликвидация в городе к 2030 году аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года. "(Это) колоссальный вызов для нас, потому что в Якутске аварийного жилья очень много, но эту задачу надо решить. И появление на месте этих кварталов деревянных двухэтажек современных городских микрорайонов с современной социальной инфраструктурой, современным благоустройством, общественными пространствами – это самое главное, что хотят жители для того, чтобы почувствовать себя реально живущими в комфортном северном городе", - отметил Николаев. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html
https://ria.ru/20240905/port-1970699326.html
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общество, якутск, россия, владивосток, айсен николаев, владимир путин, роман дмитриев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Якутск, Россия, Владивосток, Айсен Николаев, Владимир Путин, Роман Дмитриев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Глава Якутии рассказал о мастер-плане развития города

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Реализация утвержденного президентом России Владимиром Путиным мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным городом, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев.
"Самое главное, что мы должны сделать, конечно, реализовать мастер-план, утвержденный президентом в прошлом году. Этот документ как раз и является планом превращения Якутска из самого крупного города в мире на вечной мерзлоте, которым он сегодня по факту уже является, в самый лучший", - сказал Николаев.
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По его словам, значительная часть предусмотренных мастер-планом проектов уже находится в работе.
"Расселяются аварийные дома, строятся детский сад, спортивный зал. В текущем году планируем завершить строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда", благоустройство набережной озера Сайсары и Сквера матери, центральной площади и набережной имени нашего первого олимпийца Романа Дмитриева", - сказал глава Якутии.
Он также отметил, что одной из главных задач остается полная ликвидация в городе к 2030 году аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года.
"(Это) колоссальный вызов для нас, потому что в Якутске аварийного жилья очень много, но эту задачу надо решить. И появление на месте этих кварталов деревянных двухэтажек современных городских микрорайонов с современной социальной инфраструктурой, современным благоустройством, общественными пространствами – это самое главное, что хотят жители для того, чтобы почувствовать себя реально живущими в комфортном северном городе", - отметил Николаев.
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Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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ОбществоЯкутскРоссияВладивостокАйсен НиколаевВладимир ПутинРоман ДмитриевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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