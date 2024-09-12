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Николаев назвал объем привлеченных Якутией инвестиций на ВЭФ с 2015 года - РИА Новости, 12.09.2024
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07:43 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/yakutiya-1972209995.html
Николаев назвал объем привлеченных Якутией инвестиций на ВЭФ с 2015 года
Николаев назвал объем привлеченных Якутией инвестиций на ВЭФ с 2015 года - РИА Новости, 12.09.2024
Николаев назвал объем привлеченных Якутией инвестиций на ВЭФ с 2015 года
Объем инвестиций по соглашениям, заключенным Якутией на Восточном экономическом форуме, с 2015 года уже превысил триллион рублей, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:43
2024-09-12T07:43
айсен николаев
дальневосточный федеральный университет
владивосток
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Объем инвестиций по соглашениям, заключенным Якутией на Восточном экономическом форуме, с 2015 года уже превысил триллион рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава республики Айсен Николаев. "В этом году на ВЭФ мы подписали 25 соглашений на общую сумму свыше 160 миллиардов рублей. В целом общий объем инвестиций по соглашениям, заключенным Якутией на Восточном экономическом форуме с 2015 года, уже превысил триллион рублей", - сказал Николаев. Глава Якутии отметил, что все соглашения, которые были подписаны республикой на прошлых форумах во Владивостоке, находятся в работе. "Где-то дело идет лучше, чем даже мы планировали изначально. Где-то в силу объективных экономических причин есть запаздывание, но в целом договоренности реализуются. Причем это видно в республике по строящимся и уже построенным объектам, которые меняют жизнь людей к лучшему", - сказал Николаев. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/jakutija-1970234320.html
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айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, владивосток, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Айсен Николаев, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Николаев назвал объем привлеченных Якутией инвестиций на ВЭФ с 2015 года

Николаев: привлеченные инвестиции на ВЭФ с 2015 года превысили триллион рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Объем инвестиций по соглашениям, заключенным Якутией на Восточном экономическом форуме, с 2015 года уже превысил триллион рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава республики Айсен Николаев.
"В этом году на ВЭФ мы подписали 25 соглашений на общую сумму свыше 160 миллиардов рублей. В целом общий объем инвестиций по соглашениям, заключенным Якутией на Восточном экономическом форуме с 2015 года, уже превысил триллион рублей", - сказал Николаев.
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей
3 сентября, 13:24
Глава Якутии отметил, что все соглашения, которые были подписаны республикой на прошлых форумах во Владивостоке, находятся в работе.
"Где-то дело идет лучше, чем даже мы планировали изначально. Где-то в силу объективных экономических причин есть запаздывание, но в целом договоренности реализуются. Причем это видно в республике по строящимся и уже построенным объектам, которые меняют жизнь людей к лучшему", - сказал Николаев.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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7 сентября 2022, 17:40
 
Айсен НиколаевДальневосточный федеральный университетВладивостокЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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