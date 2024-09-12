https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972381152.html

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника энергетического холдинга за взятку

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника энергетического холдинга за взятку - РИА Новости, 12.09.2024

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника энергетического холдинга за взятку

Силовики задержали в Ростове-на-Дону работника энергетического холдинга, пытавшегося передать сотруднику УФСБ 20 миллионов рублей за прекращение проверки... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:23

2024-09-12T20:23

2024-09-12T20:23

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Силовики задержали в Ростове-на-Дону работника энергетического холдинга, пытавшегося передать сотруднику УФСБ 20 миллионов рублей за прекращение проверки предприятия, поставляющего оборудование для нужд СВО, сообщает УФСБ России по Ростовской области. "В ходе оперативного эксперимента с поличным при передаче первой половины предложенной суммы в размере 10 миллионов рублей задержан представитель внутренней безопасности крупного энергетического холдинга. Он предложил 20 миллионов рублей сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проводимой ФСБ России проверки предприятия, поставляющего оборудование для нужд СВО", - говорится в сообщении. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться с места преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". Кроме того, в отношении неустановленных лиц из числа руководства предприятия, проверку которого пытались прекратить, возбуждено дело по статье "Дача взятки".

https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html

https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, россия, происшествия, ростовская область