https://ria.ru/20240912/vzryvy-1972264066.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 12.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прогремели в четверг в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:32
2024-09-12T12:32
2024-09-12T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит порядка 15 часов. "В Сумах слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Ранее телеканал сообщал о взрыве в Одессе.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремели взрывы