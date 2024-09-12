https://ria.ru/20240912/vzryvy-1972264066.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 12.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прогремели в четверг в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:32

2024-09-12T12:32

2024-09-12T12:33

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит порядка 15 часов. "В Сумах слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Ранее телеканал сообщал о взрыве в Одессе.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

украина

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в мире, украина, сумская область