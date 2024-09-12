https://ria.ru/20240912/vsu-1972311370.html

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.09.2024

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Авиация и ракетные войска Вооруженных сил РФ нанесли удары по резервам 12 бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:22

2024-09-12T15:22

2024-09-12T15:22

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

семеновка (краматорск)

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиация и ракетные войска Вооруженных сил РФ нанесли удары по резервам 12 бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь", - говорится в сообщении. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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семеновка (краматорск)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сумская область, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, безопасность, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)