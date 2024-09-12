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Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.09.2024
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15:22 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/vsu-1972311370.html
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.09.2024
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Авиация и ракетные войска Вооруженных сил РФ нанесли удары по резервам 12 бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:22
2024-09-12T15:22
специальная военная операция на украине
россия
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семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиация и ракетные войска Вооруженных сил РФ нанесли удары по резервам 12 бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь", - говорится в сообщении. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.
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россия, сумская область, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, безопасность, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС России нанесли удары по резервам 12 бригад ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиация и ракетные войска Вооруженных сил РФ нанесли удары по резервам 12 бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь", - говорится в сообщении.
В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области.
Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьСеменовка (Краматорск)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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