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Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
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15:04 12.09.2024 (обновлено: 15:07 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vsu-1972306542.html
Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных в Курской области
Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных в Курской области
Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных за все время боевых действий в Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:04
2024-09-12T15:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных за все время боевых действий в Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных в Курской области

МО РФ: украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных в Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных за все время боевых действий в Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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