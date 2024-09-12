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ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.09.2024
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 24 единицы бронетехники, в том числе... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:01
2024-09-12T15:01
2024-09-12T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Уничтожение танков ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух танков ВСУ в приграничном районе Курской области. Машины были поражены точными выстрелами из ПТРК.
2024-09-12T15:01
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки