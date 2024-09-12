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ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.09.2024

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 24 единицы бронетехники, в том числе... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:01

2024-09-12T15:01

2024-09-12T15:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Уничтожение танков ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух танков ВСУ в приграничном районе Курской области. Машины были поражены точными выстрелами из ПТРК. 2024-09-12T15:01 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, видео