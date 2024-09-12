https://ria.ru/20240912/verkhnevolzhe-1972322602.html

Лучших сотрудников лесной отрасли наградили в Верхневолжье

Лучших сотрудников лесной отрасли наградили в Верхневолжье - РИА Новости, 12.09.2024

Лучших сотрудников лесной отрасли наградили в Верхневолжье

В преддверии Дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности лучшим сотрудникам отрасли вручены региональные награды в Твери, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:08

2024-09-12T16:08

2024-09-12T16:08

тверская область

тверь

игорь руденя

алексей николаев

леса

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В преддверии Дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности лучшим сотрудникам отрасли вручены региональные награды в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Приветственный адрес участникам и гостям мероприятия направил губернатор региона Игорь Руденя. Он подчеркнул, что лесной фонд является настоящим национальным достоянием страны, ключевым природным ресурсом Тверской области, которую по праву называют "легкими" Центральной России."Предприятия отрасли вносят достойный вклад в решение поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задачи насыщения внутреннего рынка качественной и экологически чистой продукцией деревообработки. Благодарю ветеранов и работников лесного комплекса за эффективный труд на благо Тверской области и всей России. Своим трудом вы вносите важный вклад в сохранение и рациональное использование лесов, способствуете укреплению экологической безопасности, развитию экономики Верхневолжья и всей России", - цитирует пресс-служба Руденю.Он уточнил, что благодаря профессионализму сотрудников отрасли Тверская область входит в число регионов-лидеров России по эффективности ведения лесного хозяйства, объемам лесовосстановления. Достигнуты серьезные успехи в борьбе с лесными пожарами и незаконной заготовкой древесины, профилактической и просветительской работе с населением по сохранению лесных богатств Верхневолжья.На торжественном мероприятии лучшим работникам лесной отрасли Верхневолжья были вручены региональные, отраслевые и ведомственные награды.Почетной грамотой министерства природных ресурсов и экологии РФ награждена заместитель начальника планово-экономического отдела Тверского лесничества Елена Замятина.За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие лесного комплекса Тверской области, сохранение лесов и повышение их потенциала Почетной грамоты губернатора Тверской области удостоен вентилевой гидравлического пресса фанерного цеха Нелидовского деревообрабатывающего комбината Алексей Николаев.Благодарность губернатора Тверской области объявлена машинисту участка лесозаготовок Вышневолоцкого леспромхоза Евгению Иванову, межрайонному инженеру лесного хозяйства Торжокского лесничества Елене Ленской, руководителю Тверского лесничества Алексею Тихомирову, главному специалисту-эксперту отдела использования лесов министерства лесного комплекса Тверской области Надежде Давыдовой.Тверская область является одним из самых лесных регионов России. Площадь земель лесного фонда в Верхневолжье составляет свыше 4,9 миллиона гектаров.Регион сохраняет лидерские позиции по лесовосстановлению. Так, в прошлом году лесовосстановительными мероприятиями было охвачено 19,5 тысячи гектаров лесов. Данная работа проводится, в том числе, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" президентского национального проекта "Экология".В этом году День работника леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечают 15 сентября.

https://ria.ru/20240910/natsproekt-1971893932.html

https://ria.ru/20240905/tver-1970805151.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, алексей николаев, леса